Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 NOV 2026 | 20º
X
País

Emoción pura: Abel Pintos le cantó "La llave" al papa León XIV junto a un coro muy especial

El cantante protagonizó un momento cargado de emoción durante la visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Don Orione, en Claypole. Mirá.

Hoy 09:52
Abel Pintos

El reconocido cantante argentino Abel Pintos protagonizó uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV a la Argentina, al interpretar su canción "La llave" durante el encuentro que el Sumo Pontífice mantuvo este lunes en el Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El artista estuvo acompañado por dos residentes de la institución, quienes sumaron sus voces a una presentación cargada de sensibilidad. La interpretación se convirtió en una de las escenas más especiales de la segunda jornada del Pontífice en el país, en un encuentro marcado por la música, la fe y la emoción.

Durante su visita, León XIV escuchó las historias de vida de los residentes y compartió momentos de cercanía con la comunidad del establecimiento, dedicado al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad.

La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione

El papa León XIV llegó este lunes por la mañana al establecimiento a bordo del papamóvil, desde donde saludó a los numerosos fieles que lo esperaban detrás de las vallas.

En el lugar fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le entregó un mate como obsequio, junto al diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani.

La actividad formó parte de la segunda jornada de la histórica visita apostólica del Papa a la Argentina, que continuará con una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde miles de fieles se congregaron para participar de la celebración.

El encuentro en Claypole dejó una imagen especial: Abel Pintos, dos voces del Cottolengo y el papa León XIV compartiendo un momento en el que la música fue protagonista de una jornada inolvidable.

TEMAS Papa León XIV en Argentina
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “No quiero volver a esa casa”: Luján Sosa había denunciado violencia de género antes de ser hallada sin vida
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 9 de noviembre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 31 °C
  3. 3. Peleas, corridas y tensión a la salida de un conocido boliche de la zona sur
  4. 4. León XIV continúa su histórica visita a la Argentina: la agenda completa de este lunes
  5. 5. Allanan la mansión del expresidente Santiago Peña en Paraguay y descubren una misteriosa bóveda oculta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT