Emoción pura: Abel Pintos le cantó "La llave" al papa León XIV junto a un coro muy especial

El cantante protagonizó un momento cargado de emoción durante la visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Don Orione, en Claypole. Mirá.

Hoy 09:52

El reconocido cantante argentino Abel Pintos protagonizó uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV a la Argentina, al interpretar su canción "La llave" durante el encuentro que el Sumo Pontífice mantuvo este lunes en el Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole.

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El artista estuvo acompañado por dos residentes de la institución, quienes sumaron sus voces a una presentación cargada de sensibilidad. La interpretación se convirtió en una de las escenas más especiales de la segunda jornada del Pontífice en el país, en un encuentro marcado por la música, la fe y la emoción.

Durante su visita, León XIV escuchó las historias de vida de los residentes y compartió momentos de cercanía con la comunidad del establecimiento, dedicado al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad.

La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione

El papa León XIV llegó este lunes por la mañana al establecimiento a bordo del papamóvil, desde donde saludó a los numerosos fieles que lo esperaban detrás de las vallas.

En el lugar fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le entregó un mate como obsequio, junto al diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani.

La actividad formó parte de la segunda jornada de la histórica visita apostólica del Papa a la Argentina, que continuará con una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde miles de fieles se congregaron para participar de la celebración.

El encuentro en Claypole dejó una imagen especial: Abel Pintos, dos voces del Cottolengo y el papa León XIV compartiendo un momento en el que la música fue protagonista de una jornada inolvidable.