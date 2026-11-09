León XIV en el Cottolengo Don Orione: “Deseo que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad”

El papa León XIV compartió emotivos momentos en Don Orione, en Claypole, donde recorrió las instalaciones del establecimiento y escuchó testimonios de quienes viven allí.

Hoy 10:01

El Papa llegó en el vehículo en cápsula y a unos 700 metros se subió al papamóvil para ingresar al Cottolengo. En las calle arbolada, los vecinos e invitados que habían obtenido el deseado precinto para ver al Papa lo vitoreaban al grito de "Argentina, Argentina", mientas agitaban banderas argentinas y papales y León saludaba con la mano con una sonrisa. "Santo padre, gracias por venir", fue otra de las frases más repetidas por los vecinos.

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Cuando bajó del papamóvil, lo recibió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con funcionarios provinciales, municipales y autoridades del Cottolengo. También allí, mientras intentaba avanzar hacia la capilla del centro, donde está el corazón de Don Orione y donde se hizo la actividad principal, fue saludando uno por uno a residentes, en un momento de gran emoción.

Ya en el encuentro central de la visita, en la capilla, el Papa escuchó con atención a algunos de los residentes, por ejemplo a una de ellas que escribió un libro porque "deseo que mi historia sea escuchada y pueda servir a otras personas".

"Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, una parálisis cerebral. Mi mamá me abandono un día antes de mi cumpleaños. Se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí. Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones y operaciones y numerosos tratamientos. Durante largos años recorrí muchos lugares. Necesitaba un lugar donde vivir hasta que llegué al Cottolengo. Para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida", afirmó.

León la escuchaba con atención y emoción en su mirada, y luego le agradeció y le entregó un rosario. Y acto seguido, comenzó a cantar Abel Pintos su tema "La llave".

"Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! Estoy muy contento de compartir este momento con todos ustedes", exclamó el Papa, quien agradeció el recibimiento con "entusiasmo y alegría". "La caridad se reconoce en las obras y en cada gesto y en cada sonrisa. Eso es el Pequeño Cottolengo, una comunidad de puertas abiertas en la que todo nos habla del amor de Dios", dijo en su discurso, en el que resaltó el trabajo de Don Orione para ayudar a los más desposeídos.

"Es el lugar que no descarta a las personas sino que las incorpora a la vida social fructificando sus talentos", enfatizó. "El amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida", sumó, tomando palabras de Juan Pablo II.

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que brinda a las personas con necesidades especiales. Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión", pidió. "Que en la Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la Caridad. Sigamos respondiendo con fe y esperanza a la llamada a la santidad", señaló.