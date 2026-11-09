El Polear: una mujer atacó a mordidas a su pareja y destrozó la vivienda

La víctima logró escapar con ayuda de su hermano y se presentó en la Comisaría N° 12 para denunciar las agresiones. La acusada fue aprehendida.

Hoy 08:58

Un grave episodio de violencia se registró en la localidad de El Polear, donde un hombre denunció haber sido atacado físicamente por su pareja, quien además habría ocasionado importantes daños en el interior de la vivienda que compartían.

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El denunciante, un tornero mecánico, se presentó cerca de las 11 en la Comisaría N° 12. Allí expuso que había sufrido distintas agresiones por parte de la mujer, quien le habría provocado mordeduras y lesiones en los brazos, el tórax y la espalda.

De acuerdo con lo manifestado por el damnificado, la situación también incluyó destrozos dentro del inmueble, donde la acusada habría dañado varias de sus pertenencias.

Para poder abandonar la propiedad, el hombre necesitó la ayuda de su hermano. El familiar se acercó hasta el domicilio y, desde el exterior, consiguió arrojarle las llaves por una ventana. De esa manera, la víctima pudo abrir la puerta, salir de la casa y dirigirse a la dependencia policial.

En tanto, mientras se realizaba la denuncia, la mujer continuaba dentro de la vivienda y seguía provocando daños en los elementos personales del denunciante.

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención el fiscal de turno, Álvaro Yagüe, quien ordenó el envío de una comisión policial al domicilio para proceder a la aprehensión de la acusada.

Los uniformados se trasladaron hasta el lugar, lograron reducir a la mujer y concretaron su traslado a la comisaría. Allí quedó alojada a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.