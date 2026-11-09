“Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños”: el testimonio que conmovió a León XIV en el Cottolengo Don Orione

Marta Griselda Torres, quien padece de parálisis cerebral, brindó un fuerte testimonio de vida y definió al Cottolengo como "un faro de luz". Sus palabras emocionaron al Sumo Pontífice y a todos los que la escucharon.

Hoy 10:28

Una mujer residente del Cottolengo Don Orione tomó la palabra este lunes y brindo un emotivo testimonio personal ante el Papa León XIV, quien se conmovió con sus palabras.

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Marta Griselda Torres, quien padece de parálisis cerebral, brindó un fuerte testimonio de vida y definió al Cottolengo como "un faro de luz".

"Hace muchos años vivo en el Cottolengo Don Orione, nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, una parálisis cerebral. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí. Desde muy joven afronté muchas dificultades, internaciones, operaciones y numersos tratamientos", expresó.

Luego, relató que recorrió diferentes lugares transitorios donde se alojó, hasta que encontró el Cottolengo como residencia definitiva.

"Un lugar donde fui recibida, alojada y querida, me ayudaron a no sentirme rechazada porque de tanto andar y andar y no encontrar nada, me sentía rechazada, pero acá me siento tan feliz", relató.

Además, habló del libro que escribió para dar a conocer su historia, como un aporte para ayudar a otras personas que atraviesan una situación similar.

"Santo Padre hoy le entrego este libro que es parte de mi vida, espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a otras personas, se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas", le dijo la mujer, ante un conmovido Papa, que siguió con atención todo su testimonio.

La mujer también le agradeció a León XIV haber elegido el Cottolengo para visitar y poner atención a las personas con discapacidad.

"Muchas gracias, su vida es un milagro de Dios", le dijo el Pontífice a Torres, y le entregó como regalo un rosario, quien luego al hablar le agradeció por sus palabras, junto con el de Norma.

El Pontífice también destacó la caridad del hogar que aloja a personas con discapacidad y que tiene las puertas abiertas como testimonio del "amor de Dios".

"El lugar que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social apreciando y haciendo fructificar sus talentos y capacidades, como nos muestra Marta con su vida y a través del libro que ha escrito", sostuvo el Papa al hablar de la ciudad de Nazaret que acogió a Jesús.

El domingo, en su primera actividad en la Argentina, León XIV brindó un mensaje se refirió a las personas con discapacidad.

“La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”, expresó el Papa.