Denuncian a un hombre que filmaba a nenas y se masturbaba en una plaza de Haedo

El sujeto habría instalado un trípode para grabar a menores a la salida de una escuela y luego realizar actos obscenos en un espacio público. Una preceptora logró fotografiar la patente del vehículo en el que escapó.

Hoy 11:45

La tranquilidad de una plaza de Haedo, en la que habitualmente se reúnen familias y los chicos que salen de la escuela, quedó sacudida por una grave denuncia. Según la acusación, un hombre habría estado filmando a nenas que circulaban por el lugar y, mientras captaba las imágenes, se masturbaba a plena luz del día.

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La indignante situación ocurrió el lunes 2 de noviembre cerca del mediodía y fue advertida por la directora de la Escuela Secundaria N° 52, quien presentó la denuncia en la comisaría 2ª de Morón.

Además, según detalló el portal Primer Plano, presentó como prueba las fotos que alcanzó a registrar una preceptora del establecimiento.

Según el relato de una madre de la escuela, fueron varias alumnas que asisten a la Primaria las que descubrieron al hombre mientras las filmaba. Pero cuando se dieron cuenta de que también se tocaba sus partes íntimas, empezaron a gritar y a pedir ayuda.

La reacción de las menores hizo que el sospechoso interrumpiera su accionar y abandonara el lugar. De acuerdo con el testimonio de la vecina, caminó hasta su auto, que había dejado estacionado sobre la calle Maipú, y escapó.

Sin embargo, no se fue sin dejar rastros: la preceptora que había advertido la situación logró tomar fotos del hombre y captar la patente del coche en el que se retiró. Ese material quedó incorporado a la denuncia y podría resultar clave para avanzar en su identificación.

Uno de los detalles que generó mayor preocupación entre las familias es que el sujeto habría utilizado un trípode para sostener el dispositivo con el que registraba imágenes de las chicas.

La modalidad y el lugar elegido encendieron las alarmas de la comunidad educativa, ya que el episodio ocurrió en un horario de circulación de estudiantes y a pocos metros de la escuela, que comparte la misma manzana con la comisaría de la jurisdicción.

Hasta el momento, no trascendieron novedades sobre la identificación del sospechoso. La patente fotografiada por la preceptora podría convertirse en una pieza fundamental para determinar quién es y avanzar con la investigación.