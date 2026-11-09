La Conferencia Episcopal Argentina pidió no politizar el mensaje del papa León XIV durante su visita

Monseñor Marcelo Colombo sostuvo que el Sumo Pontífice no representa una posición ideológica y destacó su llamado a construir una sociedad basada en la fraternidad, la esperanza y el respeto por la vida.

Hoy 11:09

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, pidió evitar las interpretaciones políticas o partidarias de los mensajes del papa León XIV durante su histórica visita al país. El arzobispo remarcó que las palabras del Sumo Pontífice tienen un sentido pastoral y buscan promover la fraternidad, la dignidad humana y el bien común.

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En declaraciones a Radio Rivadavia, Colombo sostuvo que el mensaje papal representa “una mirada panorámica sobre la realidad argentina con los ojos del Evangelio” y constituye una invitación a construir una sociedad en la que todos puedan vivir como hermanos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que las expresiones del Papa sean utilizadas políticamente, fue contundente: León XIV “no tiene un interés sectorial ni representa a una posición ideológica determinada, sino que viene como un pastor”, con el propósito de acompañar y sostener al pueblo.

En ese sentido, destacó el llamado del Pontífice a privilegiar el servicio a los demás, incluso cuando implique resignar comodidades o intereses personales. “Es un mensaje propiamente, lo diría hasta como fundacional de algún modo, de un tiempo nuevo que queremos habitar”, expresó.

La postura de la Iglesia sobre el aborto y la defensa de la vida

Durante la entrevista, Colombo también se refirió a las declaraciones del Papa sobre la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, una posición que, según explicó, forma parte de los principios fundamentales de la Iglesia.

“Para nosotros es no negociable el cuidado de la vida desde la concepción natural en el vientre materno hasta la muerte natural”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que León XIV no busca intervenir directamente en debates legislativos, sino transmitir una reflexión pastoral sobre el valor de la vida humana.

El arzobispo reconoció que existen situaciones personales complejas y dolorosas, pero insistió en que el mensaje del Pontífice apunta a reafirmar la dignidad de cada persona.

La preocupación del Papa por los jóvenes y los sectores vulnerables

Otro de los aspectos destacados por el titular del Episcopado fue la especial atención que León XIV dedica a los jóvenes, a quienes busca transmitir esperanza y alentar a convertirse en protagonistas de la sociedad.

Colombo recordó que, durante encuentros preparatorios en Roma, el Papa había manifestado su preocupación por las nuevas generaciones, particularmente frente a problemáticas como el suicidio juvenil y la falta de perspectivas de futuro.

También resaltó la importancia de la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde el Pontífice compartió un encuentro con residentes de la institución.

“Más que lo que diga es el gesto de encontrar a estos hermanos y hermanas que adolecen de una discapacidad y que de parte de la sociedad en muchos casos no encuentran esa acogida, esa protección, esa tutela”, expresó Colombo.

Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina destacó las referencias de León XIV al papa Francisco, al considerar que reflejan una continuidad en la visión pastoral de la Iglesia.

“Francisco ha sido un constructor de un nuevo modelo de relación en la Iglesia, donde prima este concepto de fraternidad, de apertura, de acogida”, señaló.

Además, resaltó el significado de la misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, un escenario que también recibió a Juan Pablo II durante su visita de 1982.

Para Colombo, la celebración representa una oportunidad de encuentro entre distintas generaciones de argentinos, en una jornada que definió como “muy fuerte, muy conmovedora”, marcada por la fe, la unidad y el mensaje de esperanza del Sumo Pontífice.