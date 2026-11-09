En vivo: el papa León XIV encabeza una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles

Tras visitar el Cottolengo Don Orione, el Papa arribó a Palermo poco después de las 11. Desde la organización informan que hay más de dos millones de personas.

Hoy 12:21

Una multitud de fieles comenzó a reunirse desde las primeras horas de este lunes en el barrio de Palermo, a la espera de la primera misa que el papa León XIV celebrará en la Argentina. El encuentro está previsto para el mediodía, en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, sobre la avenida Del Libertador.

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Entre los asistentes hay personas que llegaron desde distintos puntos del país e incluso del exterior. Muchos llevan banderas argentinas y buscan ser parte de una jornada que consideran histórica.

“Venimos de La Plata con toda la familia. Es movilizador e histórico”, expresó uno de los presentes.

La expectativa también se hizo sentir entre quienes decidieron pasar la noche en el lugar para conseguir una ubicación cercana al recorrido del Sumo Pontífice. Durante la mañana, entre los cánticos y las muestras de entusiasmo, se escuchaba con frecuencia: “¡Que viva el Papa, el papa León!”.

La agenda de León XIV para este lunes incluye, además, una visita al Pequeño Cottolengo de Don Orione, antes de trasladarse al Monumento de los Españoles, donde encabezará la celebración religiosa ante una multitud de fieles.