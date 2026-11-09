En imágenes: así se vive en Santiago del Estero el feriado nacional por la visita del Papa

Con algunos comercios abiertos, poco movimiento en las calles y vecinos que aprovecharon el buen clima para salir a caminar, realizar compras y disfrutar del aire libre, así transcurre la jornada en la Madre de Ciudades.

Hoy 12:23

La Madre de Ciudades vive este lunes 9 de noviembre una jornada diferente por el feriado nacional dispuesto con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

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Desde las primeras horas del día, el movimiento en las calles santiagueñas fue más tranquilo de lo habitual. Si bien algunos locales comerciales y bares abrieron sus puertas, otros optaron por permanecer cerrados, en el marco de una jornada no laborable para gran parte de la actividad.

Aprovechando el descanso, algunos vecinos salieron a realizar compras con mayor tranquilidad, mientras que otros eligieron caminar por distintos sectores de la ciudad, disfrutar del aire libre y sacar a pasear a sus mascotas.

El buen tiempo también acompañó los planes al aire libre. Con una temperatura de 24 grados, cielo despejado y una pequeña brisa, la jornada presentó condiciones agradables para quienes decidieron salir de sus hogares y disfrutar de la ciudad a otro ritmo.

En cuanto a la actividad comercial, la Cámara de Comercio e Industria informó que el 80% de los comercios relevados confirmó que abriría sus puertas, mientras que el 20% restante permanecería cerrado.

Además, se recordó que los empleados que deban trabajar durante este feriado nacional deberán percibir el pago correspondiente, es decir, el doble de una jornada habitual.

Así, entre persianas levantadas, calles con menor movimiento y vecinos que aprovecharon el descanso, Santiago del Estero transita un feriado distinto, marcado por la visita del Sumo Pontífice y una rutina que por un día cambió su ritmo habitual.