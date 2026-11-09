River busca recuperar a tres jugadores clave para enfrentar a Lanús por los octavos de final

Los mediocampistas se recuperan de diferentes lesiones y podrían ser alternativas para el equipo titular.

Hoy 14:49

River comenzó a preparar el partido ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, con la mirada puesta en la recuperación de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Juan Cruz Meza, tres futbolistas que podrían reforzar el mediocampo del equipo dirigido por Leonardo Ponzio.

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Tras la victoria frente a Aldosivi, el Millonario retomó los entrenamientos con la necesidad de encontrar mayor equilibrio en la mitad de la cancha, uno de los sectores que más dificultades presentó durante las últimas jornadas.

Fausto Vera es quien tiene mayores posibilidades de regresar. El volante sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho ante Belgrano, el pasado 18 de octubre, y ya cumplió tres semanas de recuperación. Si responde favorablemente en las prácticas, tiene grandes chances de ser titular frente al Granate.

La situación de Aníbal Moreno es más compleja debido a una discopatía lumbar que limita su continuidad. Su regreso dependerá de la evolución del dolor, aunque el cuerpo técnico lo considera una pieza importante para el funcionamiento del equipo.

Por su parte, Juan Cruz Meza, de 18 años, se recupera de un desgarro en el isquiotibial derecho sufrido durante el Superclásico. Si bien podría llegar con los tiempos justos al encuentro, deberá competir con Tomás Galván por un lugar en el once inicial.

Con estas tres situaciones bajo evaluación, Ponzio buscará recuperar alternativas para afrontar el duelo ante Lanús, programado para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, en una instancia decisiva para las aspiraciones de River en el campeonato.