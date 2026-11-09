Sorpresa en la Selección Argentina: Kiki Ramos, la joya de Vélez, eligió jugar el Mundial Sub-17 con Haití

El delantero nacido en Puerto Príncipe, que ya había vestido la camiseta de la Albiceleste en amistosos juveniles, decidió representar a su país de origen en la Copa del Mundo de Qatar.

Hoy 15:11

Stephen “Kiki” Ramos, una de las grandes promesas de las inferiores de Vélez Sarsfield, decidió representar a Haití en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026, que comenzará el próximo 19 de noviembre, pese a haber participado anteriormente en la Selección Argentina de la categoría.

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El futbolista, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe y nacionalizado argentino, fue presentado oficialmente por la Federación Haitiana de Fútbol, que celebró su incorporación al seleccionado juvenil.

“El joven jugador del Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17 en Brasil”, anunció la federación en sus redes sociales. Además, le dedicó un mensaje de bienvenida: “¡Kiki, estás en casa!”.

Ramos llegó a la Argentina cuando era pequeño, tras ser adoptado por una familia argentina. A los seis años comenzó su camino en Vélez, donde se destacó por su velocidad, potencia y capacidad ofensiva, cualidades que lo llevaron a firmar su primer contrato profesional.

Aunque había disputado amistosos con la Selección Argentina Sub-17, dirigida por Diego Placente, no integró las últimas convocatorias y finalmente optó por defender los colores de su país natal.

En el Mundial Sub-17, Haití compartirá el Grupo D con Francia, Arabia Saudita y Uruguay, mientras que Argentina integrará el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca.

De esta manera, Kiki Ramos afrontará su primera Copa del Mundo juvenil con la camiseta de Haití, en una decisión que marca un nuevo capítulo en la carrera de una de las principales promesas del Fortín.