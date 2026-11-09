“Sigo alzando la voz”: el mensaje de Nahuel Gallo al papa León XIV por los detenidos en Venezuela

El gendarme argentino escribió una carta para el Sumo Pontífice que no pudo entregarle personalmente. Allí recordó los 448 días que pasó detenido y expresó su preocupación por las familias que siguen esperando respuestas.

Hoy 15:27

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permaneció 448 días detenido en Venezuela, preparó una carta dirigida al papa León XIV para pedirle que visibilice la situación de los presos políticos que todavía permanecen encarcelados en ese país.

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En el texto, Gallo contó una parte de su experiencia personal y expresó su preocupación por las personas que continúan detenidas: “Quisiera también compartirle una inquietud que me acompaña desde que recuperé mi libertad: la situación de los presos políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela, muchos de ellos en condiciones inhumanas y lejos de sus familias”.

El gendarme recordó que estuvo privado de su libertad durante 448 días y sostuvo que su compromiso no terminó con su liberación. “Sigo alzando la voz por quienes continúan detenidos, para que sus historias no queden en silencio y para que se conozca el sufrimiento de sus familias, que esperan cada día poder volver a abrazarlos”, expresó.

En otro tramo de la carta, aclaró que su intención no era politizar la visita papal, sino visibilizar una realidad que todavía lo conmueve. También hizo referencia a la fe y la oración como fuentes de esperanza para quienes atraviesan el encierro. “Mi deseo es que su mensaje de paz pueda llegar también a cada una de esas personas y a cada familia que reza por su ser querido”, manifestó.

Finalmente, le pidió al Papa que tenga presentes a los presos políticos venezolanos y a sus familiares. “Que puedan llegar la paz, la justicia y la posibilidad de un reencuentro”, cerró.

Luego de la misa celebrada por León XIV en Palermo ante más de dos millones de personas, Gallo contó en su cuenta de X que no pudo entregarle personalmente la carta, aunque manifestó su confianza en que el mensaje pueda llegar a manos del Pontífice.

“Mi carta buscaba acercarle esa realidad, contarle lo que viví y hacerle llegar la voz de quienes todavía no pueden contar su propia historia. Quizás hoy no pude entregársela personalmente, pero voy a seguir levantando la voz. Porque la dignidad humana no tiene nacionalidad y la libertad no debería ser un privilegio”, escribió.