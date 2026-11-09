“Ma, buscame”: los desesperados mensajes que recibió Wanda Nara en medio del conflicto con Mauro Icardi

En televisión difundieron capturas de los chats en los que la hija de la expareja le habría pedido a su madre que fuera a buscarla.

Hoy 20:51

Nuevos mensajes de Francesca, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, salieron a la luz este lunes y generaron repercusión en medio del conflicto familiar que atraviesa la expareja. En las conversaciones difundidas en televisión, la niña habría enviado una seguidilla de pedidos de ayuda a su madre mientras se encontraba con el futbolista.

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Según reconstruyeron en el programa Primicias Ya, el episodio comenzó el viernes por la mañana, cuando Icardi retiró a su hija del colegio alrededor de las 10. Poco después, Wanda habría empezado a recibir mensajes en los que Francesca le manifestaba su preocupación porque no había terminado un examen y temía que le bajaran la calificación.

“Ma, por favor, no terminé el examen, me van a bajar la nota de fin de año”, habría escrito la menor. También le contó que la habían sacado del establecimiento y, ante la consulta de su mamá, señaló a su padre.

De acuerdo con lo relatado en el ciclo, Wanda se comunicó con la perito psicóloga Fernanda Matera y compartió los mensajes en un grupo de WhatsApp que también integraba su abogada, Ana Rosenfeld.

La situación habría escalado minutos después. Entre las 11.03 y las 11.09, Francesca habría enviado numerosos mensajes consecutivos para pedirle a su madre que fuera a buscarla. “Me venís a buscar ya”, “porfa”, “ma, no me quiero quedar” y “buscame, ma” fueron algunas de las frases que se mostraron al aire.

En otros fragmentos de la conversación, la niña habría expresado que su padre se había enojado con ella y que quería regresar al colegio. También habría manifestado temor y reiterado que necesitaba que Wanda fuera a buscarla.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el pedido de asistencia médica: “Llamá a un médico ya, que me muero”, habría escrito Francesca en medio de la seguidilla de comunicaciones.

Las capturas se conocieron después de que trascendiera la denuncia contra Icardi por lesiones leves. El contenido de los chats volvió a poner el foco en el episodio ocurrido durante el encuentro entre el futbolista y su hija, aunque las circunstancias deberán ser esclarecidas en el ámbito correspondiente.