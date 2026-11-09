Pedro Alliana pidió la renuncia de todos sus ministros y avanzó con cambios en el gabinete

El nuevo presidente solicitó que los funcionarios de confianza pongan sus cargos a disposición, en medio de la crisis desatada por el colapso de Ueno Bank.

Hoy 20:38

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, dispuso una reorganización de su equipo de gobierno y pidió a todos los ministros, secretarios y principales autoridades del Estado que pongan sus cargos a disposición. La medida fue anunciada este lunes, pocos días después de asumir el Ejecutivo tras la destitución de Santiago Peña.

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A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Alliana informó que instruyó al jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, para que solicite la renuncia de los funcionarios que ocupan puestos de confianza. No obstante, aclaró que las instituciones continuarán funcionando con absoluta normalidad durante el proceso de revisión de los cargos.

La decisión se conoció en medio de la crisis política y financiera que atraviesa el país, luego del colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos y provocó protestas y reclamos por la devolución del dinero.

Desde que asumió la presidencia el viernes, Alliana comenzó a introducir modificaciones en distintas áreas de la administración. Este lunes tomó juramento a Ariel Martínez, como ministro del Interior; Juan Carlos Baruja, al frente de Obras Públicas, y Rolando de Barros, como jefe de Gabinete.

También fueron designadas nuevas autoridades en las áreas de Ambiente y Tecnología, además de cambios en la conducción de la empresa estatal de electricidad ANDE.

En paralelo, el mandatario propuso al economista Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay. Su designación deberá contar con la aprobación del Senado.

Entre las prioridades del nuevo gobierno figura acelerar la devolución de los ahorros afectados por la crisis bancaria. Para ello, las autoridades también anunciaron medidas de alivio tributario destinadas a los damnificados.