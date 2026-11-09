Donald Trump puso en duda la transparencia de las elecciones legislativas en Estados Unidos y sugirió fraude

Tras la derrota republicana en los comicios del 3 de noviembre, el presidente cuestionó los resultados y apuntó contra el voto anticipado y las máquinas de votación, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus sospechas.

Hoy 20:40

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar el resultado de las elecciones de medio término y puso en duda la transparencia del proceso electoral que terminó con una derrota para el Partido Republicano y el avance de la oposición demócrata en el Congreso.

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A través de un mensaje publicado este lunes en su red social Truth Social, el mandatario planteó interrogantes sobre la legitimidad de los comicios celebrados el pasado 3 de noviembre, aunque no aportó elementos que demostraran la existencia de irregularidades.

“¿De verdad hay alguien que crea que estas ‘elecciones’ han sido limpias? ¿Cómo es posible que las encuestas se hayan equivocado tanto?”, escribió Trump, en una publicación en la que volvió a instalar sospechas sobre el desarrollo de la votación.

El presidente también responsabilizó al sistema de sufragio anticipado por el resultado adverso de su partido. Según sostuvo, algunas jornadas de votación previa registraron una cantidad de sufragios tan elevada que habrían condicionado las posibilidades electorales de los republicanos.

“Algunas ‘oleadas’ de votos anticipados fueron tan masivas que resultaba imposible ganar, sin importar cuánta gente acudiera a votar”, afirmó. Además, apuntó contra las máquinas utilizadas para emitir y contabilizar los sufragios, al considerar que tienen una influencia mayor que la voluntad de los votantes.

Las declaraciones se produjeron luego de que los demócratas consiguieran imponerse en una elección clave para el equilibrio de poder en Washington. La derrota representó un revés para Trump y su espacio político, que perdió el control de las dos cámaras del Congreso.