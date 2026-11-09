León XIV pidió fortalecer la oración y la unidad en un mensaje tras su jornada en Argentina

Al concluir las actividades de este lunes, el Papa compartió una reflexión sobre la importancia del silencio y la escucha frente a las distracciones de la era digital.

Hoy 22:16

Luego de una intensa jornada durante su visita a la Argentina, el papa León XIV compartió un nuevo mensaje dirigido a los fieles, con una reflexión centrada en la espiritualidad, la convivencia y la importancia de sostener la fe en medio de las distracciones de la vida cotidiana.

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En una publicación difundida en sus redes sociales, el Pontífice puso el foco en el valor de la oración como una forma de reconectar con Dios y recuperar la capacidad de escuchar, especialmente en un contexto atravesado por el uso permanente de las nuevas tecnologías.

“La oración expresa lo que somos ante Dios”, expresó León XIV. En ese sentido, explicó que la dimensión religiosa permite reflejar los pensamientos, los afectos y los vínculos de cada persona.

Además, advirtió sobre las distracciones propias de la era digital y destacó la importancia de encontrar momentos de silencio. “La oración nos ayuda a vencer las distracciones encontrando en el silencio el valor de la escucha”, señaló.

El mensaje también incluyó un llamado a fortalecer la unidad y los lazos comunitarios. El Papa invitó a aceptar las diferencias desde el respeto y la caridad, sin que esas particularidades se conviertan en obstáculos para la convivencia.

“Custodiemos la comunión, acogiendo con caridad nuestras legítimas diferencias y cultivando la fraternidad”, manifestó. Finalmente, sostuvo que la unidad debe ser una expresión del amor de Cristo y una forma de acercar a otras personas a la fe.