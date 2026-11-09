El Gobierno respondió a Villarruel y aseguró que sí fue invitada a la misa de León XIV

Desde Casa Rosada sostuvieron que la convocatoria fue enviada el 4 de noviembre y que también hicieron llegar el código QR para ingresar al Monumento de los Españoles.

Hoy 22:13

La ausencia de Victoria Villarruel en la misa que el papa León XIV encabezó en el Monumento de los Españoles, en Palermo, derivó en un nuevo cruce entre la vicepresidenta y el Gobierno nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La controversia comenzó luego de que la titular del Senado explicara en sus redes sociales que no había participado de la ceremonia porque no recibió la invitación correspondiente. Desde la Casa Rosada salieron a desmentir esa versión y aseguraron que la funcionaria había sido convocada con anticipación.

De acuerdo con lo señalado por fuentes oficiales, la invitación fue enviada el 4 de noviembre. Además, indicaron que integrantes del área de Ceremonial mantuvieron contactos con el equipo de Villarruel para comunicar los detalles de la organización y el procedimiento de ingreso al predio.

Uno de los puntos que remarcaron desde el Gobierno fue el envío del código QR necesario para acceder al evento. “Asimismo, también le llegó el famoso QR a su secretaria”, expresaron desde Casa Rosada, en respuesta a los cuestionamientos de la vicepresidenta.

El episodio volvió a exponer las diferencias que mantienen Villarruel y el presidente Javier Milei, en medio del distanciamiento político entre ambos y las tensiones con otros integrantes del oficialismo.

Aunque no estuvo presente en la misa de Palermo, la vicepresidenta sí participó de otra actividad de la agenda papal. El domingo asistió al encuentro realizado en el Palacio Libertad, donde León XIV se acercó a saludarla antes de retirarse.

Además, compartió en sus redes sociales distintos momentos de la visita del Pontífice y reflexiones sobre sus actividades. Entre ellas, destacó su paso por el Cottolengo Don Orione de Claypole y el mensaje de la Iglesia sobre la inclusión y el acompañamiento de las personas con discapacidad.