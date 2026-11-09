El Gobierno celebró la visita del papa León XIV y negó que sus discursos fueran críticas a Javier Milei

Desde la Casa Rosada destacaron el desarrollo de la agenda del Sumo Pontífice en la Argentina y rechazaron las interpretaciones políticas de sus mensajes sobre economía, trabajo y discapacidad.

Hoy 22:46

El Gobierno de Javier Milei realizó un balance positivo de los primeros dos días de actividades del papa León XIV en la Argentina y descartó que las declaraciones del Sumo Pontífice sobre la situación económica, el empleo y la inclusión social hayan sido críticas dirigidas a la administración nacional.

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Tras la multitudinaria misa celebrada este lunes en el Monumento a los Españoles, en Palermo, que reunió a más de dos millones de fieles, fuentes de la Casa Rosada expresaron su satisfacción por la organización de la visita y la respuesta de la ciudadanía.

“Estamos sorprendidos”, señalaron desde el Ejecutivo, al destacar la convocatoria y el funcionamiento de los operativos de seguridad desplegados durante las actividades papales.

Sin embargo, el mayor debate se concentró en el contenido de los discursos de León XIV, especialmente después de sus intervenciones sobre la dignidad del trabajo, la justicia social y los derechos de las personas con discapacidad.

Desde el entorno presidencial sostuvieron que los mensajes del Papa forman parte de la doctrina social de la Iglesia y no constituyen cuestionamientos específicos a las políticas impulsadas por Milei.

“El Papa no hace foco en algo local, con nombre y apellido”, afirmaron fuentes oficiales en declaraciones a TN, al tiempo que cuestionaron las interpretaciones que vinculan sus palabras con la situación política argentina.

El debate se profundizó durante el encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el Pontífice pidió poner la economía al servicio de las personas y promover políticas que favorezcan el empleo y la inclusión.

En esa actividad participaron empresarios, sindicalistas, movimientos sociales y funcionarios nacionales, entre ellos la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Desde sectores opositores interpretaron esas expresiones como un cuestionamiento a las políticas económicas del Gobierno. En particular, el dirigente de ATE Rodolfo Aguiar consideró que las palabras del Papa dejaron en evidencia a las autoridades y al sector empresarial.

En respuesta, desde el oficialismo insistieron en que existen puntos de coincidencia con León XIV, especialmente en cuestiones vinculadas con la ética, el desarrollo humano y la importancia del trabajo como herramienta de progreso.

No obstante, reconocieron diferencias en torno al concepto de justicia social, rechazado públicamente por Milei, y explicaron que la administración libertaria defiende una solidaridad basada en decisiones voluntarias, sin imposiciones estatales.

Otro de los temas que generó repercusiones fue la discapacidad. Durante su agenda, el Papa sostuvo que el desarrollo de un país también debe evaluarse por la atención y las oportunidades que ofrece a las personas con necesidades especiales.

Frente a estas declaraciones, desde la Casa Rosada admitieron errores políticos y comunicacionales en el tratamiento de algunas discusiones vinculadas con el sector, aunque negaron que el Gobierno esté en contra de las políticas de inclusión.

Finalmente, el Ejecutivo reconoció diferencias con el Pontífice respecto de la inteligencia artificial y su impacto en el empleo. Mientras León XIV advirtió sobre los riesgos de una implementación sin controles, desde el entorno presidencial señalaron que Milei mantiene una visión más optimista sobre los avances tecnológicos.

Pese a esos matices, el Gobierno aseguró que la visita papal transcurre en un clima positivo y buscó evitar que los mensajes del Santo Padre se conviertan en un nuevo motivo de confrontación política.