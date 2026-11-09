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¿Y si el papa León XIV hubiera visitado Santiago? Así imaginamos su recorrido por la Madre de Ciudades

En el marco de la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina, Diario Panorama recreó una serie de postales que lo muestran en lugares emblemáticos de la provincia, combinando paisajes, costumbres y tradiciones santiagueñas.

Hoy 22:58

La histórica llegada del papa León XIV a la Argentina despertó una enorme emoción entre los fieles de todo el país. Y aunque Santiago del Estero no forma parte de su recorrido oficial, desde Diario Panorama decidimos jugar con la imaginación y recrear cómo habría sido una visita del Santo Padre a nuestra provincia.

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A través de una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial, imaginamos al Pontífice recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos y tradicionales de Santiago del Estero, en escenas que combinan la presencia del líder de la Iglesia católica con la identidad, las costumbres y los paisajes santiagueños.

La propuesta busca mostrar, de una manera original y divertida, cómo podría haberse vivido la llegada de León XIV a la Madre de Ciudades, acercándolo simbólicamente a esos rincones que forman parte de la vida cotidiana de los santiagueños.

Las postales fueron compartidas en nuestras redes de Diario Panorama, acompañadas de una pregunta destinada a despertar la participación de los lectores: “¿A qué lugar de Santiago lo llevarías vos?”.

Cabe aclarar que las imágenes son recreaciones realizadas con inteligencia artificial y no corresponden a fotografías reales ni a actividades que haya realizado el Papa. Se trata de una propuesta creativa que invita a imaginar una visita que no está contemplada en su agenda.

Mientras León XIV continúa su recorrido por la Argentina, los santiagueños también pueden sumarse a esta experiencia y elegir qué lugares, paisajes o tradiciones de la provincia les gustaría mostrarle al Sumo Pontífice si algún día visitara nuestra tierra.

TEMAS Papa León XIV en Argentina
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