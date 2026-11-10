Detenida mujer en Salta por cibercrimen y abuso infantil

Una mujer fue arrestada en Salta en una investigación sobre la producción de material de abuso sexual infantil y extorsión, originada en Chubut.

Hoy 01:18

En un operativo coordinado por la Policía de Salta, una mujer fue detenida en la ciudad de Salta en el contexto de una investigación que involucra la producción de material de abuso sexual infantil. Esta acción fue el resultado de un esfuerzo conjunto de las autoridades interprovinciales, provenientes de Chubut, donde se inició la pesquisa.

La División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, que forma parte de la Dirección General de Ciberseguridad, llevó a cabo el operativo. La detención se realizó en cumplimiento de un exhorto interprovincial emitido por la Fiscalía de Cibercrimen de Chubut y el Juzgado Penal de Trelew.

El arresto se produjo en la vía pública, específicamente en el barrio Hernando de Lerma. Posteriormente, se realizó un allanamiento en una vivienda de Villa Soledad, donde se confiscaron elementos considerados de interés para la investigación, incluyendo un teléfono celular.

Las diligencias de este tipo son fundamentales para combatir el abuso infantil y la extorsión, y su éxito depende de la colaboración entre distintas jurisdicciones. En este caso, la intervención del Colegio de Jueces de Garantías de Salta fue crucial para garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales necesarios.

La investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades judiciales de Chubut, quienes están trabajando para esclarecer los hechos y determinar la magnitud del delito. Este tipo de casos subraya la importancia de la ciberseguridad y la necesidad de proteger a los menores de edad en el entorno digital.

Es trascendental que la sociedad esté alerta frente a situaciones de abuso y explotación infantil, y que los organismos de seguridad actúen con rapidez para desarticular redes de explotación. La colaboración entre provincias es un aspecto clave en la lucha contra estos delitos, permitiendo a las fuerzas de seguridad actuar de manera más eficiente.

Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el cibercrimen y el abuso de menores, reforzando el compromiso de proteger a los más vulnerables en la comunidad.