Los dilemas de la derecha brasileña después de la derrota

Un rasgo marcado de la derecha brasileña era su carácter bolsonarista. La votación en primera vuelta del candidato escogido por Jair Bolsonaro parecía confirmarlo. Pero la virada que permitió la victoria de Lula plantea interrogantes nuevos para esa corriente.

Hoy 07:07

Por Emir Sader

Para Página 12

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Mucha gente critica a Flávio Bolsonaro por su incapacidad para mantener el favoritismo y resistir a la ofensiva de Lula. Sobre todo después de su huida a Estados Unidos ya nadie, salvo él mismo, plantea que sigue siendo el líder y el próximo candidato de la derecha. Pero el gran dilema es saber si la derecha brasileña se mantiene bolsonarista o si logra combinar el caudal siempre importante de votos del bolsonarismo con un nombre nuevo.

Se ha generado una crisis profunda en la derecha brasileña. Más aún luego de que se instalara entre ellos un clima de victoria, con Flávio Bolsonaro nombrando ya a sus primeros ministros. El dilema para la derecha es: ¿seguir siendo bolsonarista o buscar otro camino? Quedó claro que la derrota de Flávio vino también de un rechazo al bolsonarismo. Pero, al mismo tiempo, su gran caudal de votos y la presencia de varios miembros de la familia, además de la fuerza, aún preso en su casa, de Jair Bolsonaro, plantean una dificultad.

¿El nuevo candidato vendrá siempre de la familia? ¿Será la misma esposa de Bolsonaro? Está claro que el preferido de los grandes empresarios es Tarcisio de Freitas, reelegido gobernador de São Paulo y candidato autoproclamado para la elección de 2030, la primera sin Lula. El obstáculo más grande para Tarcisio radica en cómo heredar los votos del bolsonarismo, sin aparecer como uno más del bolsonarismo. Asimismo, es probable que Jair Bolsonaro indique a otro miembro de la familia, además de que un objetivo central suyo es su propia libertad.

Flávio anunciaba eufórica y precipitadamente que subiría la rampa del Palacio Presidencial de la mano de su padre. Es probable así que el nombre de Tarcisio gane cada vez más fuerza, aun con sus dificultades. ¿El bolsonarismo estará agotado? ¿La derecha brasileña habrá dejado de ser bolsonarista y estará lista para otro nombre? ¿La familia Bolsonaro y los bolsonaristas lo aceptarían? ¿Una división en la derecha facilitaría la continuidad de la izquierda en el gobierno? Ello dependerá también del éxito del nuevo gobierno de Lula y también del nombre que él indique para sucederlo.