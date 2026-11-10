Daisy Ridley protagonizará el thriller de terror "Get Rid of It"

La actriz de Star Wars encabezará el elenco de una película dirigida por Ry Russo-Young. La historia seguirá a dos hermanas que deberán luchar por sobrevivir cuando descubran que algo extraño está creciendo dentro de una de ellas.

Hoy 07:19

Daisy Ridley volverá al género de terror con Get Rid of It, una nueva película que combinará suspenso, elementos sobrenaturales y una historia de supervivencia. La actriz, reconocida mundialmente por interpretar a Rey en la última trilogía de Star Wars, compartirá elenco con Sosie Bacon y Simon Rex.

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La dirección estará a cargo de Ry Russo-Young, realizadora de Before I Fall y responsable de episodios de la serie Shrinking. El guion fue escrito por Gemma Holdway, mientras que la producción estará en manos de David Lancaster, cuyo trabajo incluye películas como Whiplash, Nightcrawler y Drive.

El rodaje está previsto para el primer trimestre de 2027 en Spokane, Washington, Estados Unidos.

Una historia de terror durante un viaje por carretera

La trama tendrá como protagonista a Harper, interpretada por Ridley, quien descubre que está embarazada después de un encuentro ocasional con un misterioso desconocido llamado Miller, personaje a cargo de Simon Rex.

Daisy Ridley

Junto a su hermana Jessie, interpretada por Sosie Bacon, emprenderá un viaje por carretera. Sin embargo, lo que comienza como un recorrido entre hermanas se transformará en una lucha por sobrevivir cuando ambas descubran que aquello que está creciendo dentro de Harper podría no ser humano.

La película propone combinar el suspenso de un viaje con una amenaza sobrenatural vinculada al embarazo, aunque todavía no se dieron a conocer mayores detalles sobre la naturaleza de la criatura.

Un elenco con experiencia en el terror

Además de su participación en la saga Star Wars, Daisy Ridley protagonizó películas como Asesinato en el Orient Express, Ophelia y La joven y el mar. También formó parte de We Bury the Dead, otra producción vinculada al género de terror.

Por su parte, Sosie Bacon ganó reconocimiento por su actuación en Smile y participó en la serie Mare of Easttown. Actualmente integra el elenco de Scarpetta, junto a Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis.

Simon Rex, en tanto, recibió elogios por su trabajo en Red Rocket y también participó en Blink Twice.

La directora Ry Russo-Young manifestó su entusiasmo por el proyecto y destacó que la propuesta combina una perspectiva particular con un componente emocional detrás de sus elementos de terror.

Get Rid of It será presentada ante posibles compradores internacionales durante el American Film Market. Por el momento, no tiene fecha de estreno confirmada.