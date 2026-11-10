James Gunn y Peter Safran dejan la conducción de DC Studios

Los responsables de reorganizar el universo de DC durante los últimos cuatro años dejarán sus cargos directivos para volver de lleno a la actividad creativa. Jeremy Latcham asumirá la conducción del estudio el próximo 1 de diciembre.

Hoy 07:17

James Gunn y Peter Safran dejarán la dirección de DC Studios después de cuatro años al frente de la compañía. La decisión fue anunciada por Skydance Motion Picture Group, que confirmó que Jeremy Latcham será el nuevo presidente y director creativo del estudio a partir del 1 de diciembre.

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El cambio se produce un mes después de que Paramount Skydance completara la adquisición de Warner Bros. Discovery y anunciara la creación de una nueva estructura empresarial bajo el nombre de Skydance. Ambas compañías continuarán operando, en principio, de manera independiente.

Según el comunicado oficial, Gunn y Safran abandonarán sus responsabilidades ejecutivas para retomar a tiempo completo sus actividades como creadores y productores. No obstante, seguirán vinculados a distintos proyectos del universo DC.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Skydance, y Ynon Kreiz, codirector ejecutivo, destacaron el trabajo de ambos durante esta etapa. Señalaron que impulsaron una nueva era para DC Studios, reorganizaron sus bases y desarrollaron una propuesta audiovisual de la que la compañía se siente orgullosa.

Por su parte, Gunn y Safran manifestaron su satisfacción por el camino recorrido y recordaron que su objetivo inicial había sido unificar DC bajo una única visión creativa. Durante su gestión impulsaron producciones cinematográficas y televisivas como Superman, El Pacificador, Comando Monster, Linternas y Clayface.

También destacaron el trabajo de los actores, equipos de producción y ejecutivos que participaron de esta etapa. Además, expresaron su entusiasmo por volver a concentrarse en las historias que desean contar, entre ellas el próximo capítulo de Superman y Lex Luthor en Man of Tomorrow.

Quién es Jeremy Latcham

El elegido para conducir DC Studios cuenta con una extensa trayectoria en la industria cinematográfica y, especialmente, en las adaptaciones de cómics. Fue parte del equipo de producción de Marvel Studios y participó en franquicias como Iron Man, Guardianes de la Galaxia, Spider-Man y Los Vengadores.

Además, trabajó como productor en películas como Malos tiempos en El Royale y Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones. Su vínculo profesional con Gunn se remonta precisamente a la etapa en Marvel.

Latcham tendrá bajo su responsabilidad las divisiones de cine, televisión y animación de DC. Su tarea incluirá la supervisión del desarrollo creativo de las producciones y responderá directamente ante los principales ejecutivos de Skydance Motion Picture Group.

El nuevo responsable aseguró que asume el desafío con entusiasmo y destacó la importancia de respetar a los seguidores históricos de DC, al mismo tiempo que se busca acercar sus personajes a nuevas generaciones.

El futuro del universo DC

Durante la conducción de Gunn y Safran, el estudio estrenó Superman, que superó los 618 millones de dólares de recaudación mundial. También llegaron a los cines Supergirl y Clayface, esta última con una recaudación global superior a los 100 millones de dólares, según los datos publicados en el informe.

El próximo gran estreno cinematográfico será Man of Tomorrow, secuela escrita y dirigida por Gunn, que tiene previsto llegar a las salas el 9 de julio de 2027. La película se encuentra en etapa de posproducción y contará nuevamente con Safran como productor.

En paralelo, The Batman - Part II está en producción y tiene fecha de estreno prevista para el 18 de febrero de 2028. La película, protagonizada por Robert Pattinson, cuenta con Matt Reeves y Steven Soderbergh en su equipo creativo, además de Gunn y Safran como productores.

En televisión, otra de las producciones en marcha es The People v. Gorilla Grodd, una serie de ocho episodios para HBO Max cuyo estreno está previsto para 2027.

De esta manera, DC inicia una nueva etapa empresarial y creativa, con Latcham al frente de sus divisiones audiovisuales y Gunn y Safran nuevamente enfocados en el desarrollo de proyectos propios dentro del universo que ayudaron a reorganizar.