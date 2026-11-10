"Un encuentro que llena el corazón": las historias de fe detrás de la visita de León XIV en Córdoba

Nuestro enviado especial de Noticiero 7, Gustavo Anzani, dialogó con fieles llegados desde distintos puntos del país, quienes compartieron sus emociones, agradecimientos y pedidos al Santo Padre en una jornada marcada por la fe y la esperanza.

Hoy 15:00

En el marco de la cobertura especial de Noticiero 7 desde Córdoba, uno de nuestros enviados especiales, Gustavo Anzani, pudo recopilar en vivo los testimonios de numerosos fieles que se congregaron para vivir de cerca la visita del papa León XIV.

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Personas llegadas desde distintos puntos del país compartieron sus emociones, sus pedidos y el significado que tiene para ellos la presencia del Santo Padre.

La emoción, el agradecimiento y la esperanza fueron algunos de los sentimientos que se repitieron entre los presentes.

Entre los testimonios estuvo el de Priscila, una joven oriunda de Villa Mailín, Santiago del Estero, que además participa como voluntaria en el operativo. Contó que su presencia tiene un significado muy especial: llegó para agradecer por la salud de su esposo y de su familia, después de haber atravesado momentos difíciles.

"Es algo que me llena el corazón. Vine más que nada a agradecer por todo lo que me ha dado", expresó emocionada. También aseguró que espera recibir la bendición del Papa y vivir ese momento con profunda gratitud.

Desde Santa Cruz, otra fiel manifestó su alegría por participar de este acontecimiento y destacó que su principal pedido es por la paz en el mundo. Además, expresó su deseo de que la Argentina pueda experimentar un cambio positivo, con mayor solidaridad y fraternidad entre sus habitantes.

También valoró las primeras palabras públicas del Pontífice en el país y manifestó su esperanza de que sus mensajes sean escuchados y puestos en práctica.

Alexis, otro de los presentes, expresó su agradecimiento por la llegada del Papa y aseguró que lo esperaban con mucho amor y emoción.

Por su parte, Claudia, llegada desde San Juan, contó que estaba en el lugar desde las seis de la mañana, acompañada por su cuñada y su hija. Desde una ubicación privilegiada, destacó que la bendición del Santo Padre alcanza a todos, sin importar dónde se encuentren: "Para el que está acá al lado de la baranda, el que está allá atrás, el que está trabajando, para todos".

Los testimonios reflejaron el significado espiritual de una jornada especial, marcada por la fe, la gratitud y la esperanza de miles de personas que se acercaron a Córdoba para vivir un encuentro inolvidable con el papa León XIV.

Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama, presentes en Córdoba, llevando cada historia y cada emoción de este acontecimiento.