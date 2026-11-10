El papa León XIV encabezó otra misa histórica en Córdoba ante 650.000 fieles y homenajeó a los santos argentinos

El Sumo Pontífice celebró su segunda misa en el país ante una multitud llegada desde distintas provincias.

Hoy 12:03

El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria misa en Córdoba ante unos 650.000 fieles, según estimaciones de las autoridades, en el marco de su histórica visita apostólica a la Argentina. La celebración tuvo lugar en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y estuvo marcada por un emotivo mensaje sobre la santidad, la evangelización y el legado de importantes figuras religiosas del país.

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El Sumo Pontífice llegó al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella minutos antes de las 9 de la mañana, procedente de Buenos Aires. Desde allí se trasladó al lugar de la celebración, donde una multitud lo esperaba con banderas, cánticos y muestras de emoción.

Miles de personas habían llegado desde Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y otras provincias para participar de la única misa que León XIV celebró en el interior del país.

La vigilia había comenzado el lunes por la tarde, cuando se habilitó el ingreso al predio. Para las 2 de la madrugada ya había unas 300.000 personas instaladas con reposeras, mantas y bolsas de dormir, dispuestas a soportar el frío para conseguir un lugar cerca del Papa.

El emotivo mensaje del Papa y su recuerdo a Mama Antula

Durante su homilía, León XIV destacó la tradición religiosa de Córdoba, a la que definió como una “tierra de santos”, y recordó especialmente a San José Gabriel del Rosario Brochero y María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula.

Sobre el Cura Brochero, sostuvo que “fue un verdadero enamorado del Señor, que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida”, resaltando su entrega a la evangelización.

También dedicó palabras a Mama Antula, la primera santa argentina y oriunda de Santiago del Estero, canonizada por el papa Francisco en 2024.

“Interpelada por la misma inspiración, Mama Antula recorrió incansablemente el suelo de esta patria para mostrar a tantas personas el camino hacia el cielo”, expresó el Pontífice.

Además, recordó a otros santos y beatos vinculados con la Argentina, entre ellos Fray Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

En el cierre de su mensaje, León XIV convocó a los fieles a seguir el ejemplo de quienes dedicaron sus vidas a la fe.

“Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos! En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”, expresó ante la multitud.

Un operativo de seguridad y una multitud llegada de todo el país

La histórica celebración contó con un importante despliegue de seguridad, integrado por 11.500 policías, 750 bomberos y 470 efectivos del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), distribuidos en distintos sectores del predio.

Durante la espera, los fieles disfrutaron de presentaciones musicales, entre ellas la del cantante Jairo, quien interpretó el tradicional “Ave María” poco antes de la llegada del Pontífice.

La misa dejó imágenes de profunda emoción, con cientos de miles de personas reunidas para escuchar el mensaje de León XIV, en una jornada que quedará entre los acontecimientos religiosos más convocantes de la provincia.