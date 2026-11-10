Murió a los 28 años un cantante y productor amigo de L-Gante

Se trata de Apolo Kidd. Su familia lo despidió con un sentido mensaje en redes sociales y habló sobre la presión y el estrés que atravesaba.

Hoy 11:54

La muerte del artista y productor Apolo Kidd a los 28 años generó conmoción en el ambiente musical. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de una publicación en la que lo despidieron y contaron algunas de las situaciones difíciles que atravesaba.

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Uno de los músicos que se expresó en las redes sociales fue L-Gante. El referente de la cumbia 420 compartió una foto junto a Marcos Daniel -su nombre real- en sus historias de Instagram y le dedicó unas palabras: “Descansa en paz, compañero”.

En el comunicado, la familia explicó que había enfrentado distintos obstáculos durante su camino en la música. Si bien contaba con el acompañamiento de sus seres queridos y amistades, también atravesó situaciones personales y laborales que, según señalaron, le generaron mucha “presión” y “estrés”.

“Marcos no tuvo una vida fácil”, escribieron al comienzo del mensaje. Y destacaron el esfuerzo que había hecho para desarrollar su carrera: “Sabemos que Marcos contaba con todo lo necesario para llegar a ser un artista reconocido por su música, trabajó muy duro para superar obstáculos, desarrollarse en su carrera, y por sobre todas las cosas, contaba con una creatividad interminable para componer y abarcar muchos estilos de música”.

Más adelante, sus familiares mencionaron algunos de los problemas que había enfrentado en el ámbito profesional y personal. “Vínculos no tan sanos, estafas, contratos abusivos que se convirtieron en mecanismos de extorsión; distintas cuestiones que en estos momentos no tiene sentido profundizar, le generaron mucha presión y un estrés que no logró manejar”, expresaron.

En ese contexto, comunicaron: “Todo esto lamentablemente lo llevó a tomar la peor decisión el sábado 7 de noviembre cerca de las 20:30″.

También agradecieron los mensajes de acompañamiento que recibieron desde que se conoció la noticia y compartieron una frase que, según contaron, los conmovió especialmente: “No muere quien se va, muere quien es olvidado...”.