León XIV en Argentina: la agenda completa de su tercer día

El Sumo Pontífice encabezará una misa multitudinaria, recorrerá las calles en papamóvil y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia. Por la noche regresará a Buenos Aires para compartir una vigilia con miles de jóvenes.

Hoy 08:19

Tras una intensa jornada de actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, el papa León XIV continuará este martes 10 de noviembre con su histórica visita apostólica a la Argentina. Su tercer día en el país tendrá como escenario principal a Córdoba, donde celebrará una misa multitudinaria, recorrerá las calles de la ciudad y mantendrá un encuentro con autoridades eclesiásticas, antes de regresar a la Capital Federal para encabezar una vigilia con jóvenes.

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La jornada comenzará temprano, cuando el Sumo Pontífice parta a las 7.30 desde Buenos Aires rumbo a Córdoba. Su llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella está prevista para las 9, donde comenzará oficialmente su agenda en territorio cordobés.

La primera gran actividad será a las 10 de la mañana, cuando León XIV celebrará una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Se tratará de uno de los acontecimientos religiosos más convocantes de su visita, con una asistencia estimada por los organizadores de alrededor de 800.000 fieles provenientes de distintos puntos del país.

Para recibir al Pontífice, el predio abrirá sus puertas desde las 18 del lunes 9 de noviembre, permitiendo que los peregrinos participen de una vigilia durante toda la noche. La jornada previa contará con presentaciones musicales y actividades religiosas, mientras los asistentes aguardan la llegada del Santo Padre.

Durante su paso por el predio, León XIV también recorrerá el lugar a bordo del papamóvil para saludar a los fieles. Posteriormente, una vez finalizada la celebración, se trasladará hacia el centro de la ciudad, donde está previsto un recorrido por algunas de las principales avenidas cordobesas.

Alrededor de las 12.30, el Papa realizará un saludo desde el balcón del Arzobispado de Córdoba, una actividad que permitirá a los fieles congregados en el centro histórico de la ciudad acompañar su visita.

La agenda continuará a las 15.15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde el Sumo Pontífice mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. Durante la reunión, León XIV pronunciará un discurso destinado a los integrantes de la Iglesia argentina.

Una vez concluidas sus actividades en Córdoba, el Santo Padre partirá a las 16.55 rumbo a Buenos Aires. Su llegada al Aeroparque Jorge Newbery está programada para las 18.10, desde donde continuará con los compromisos previstos para la noche.

A las 20.15, León XIV encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La actividad reunirá a participantes de distintas comunidades y movimientos católicos, en una celebración centrada en la fe, la esperanza y el encuentro con las nuevas generaciones.

Durante la vigilia, el Papa brindará un nuevo discurso, en lo que será la última actividad oficial prevista para este martes y uno de los momentos destacados de su visita apostólica a la Argentina.

La histórica visita de León XIV continuará el miércoles 11 de noviembre, cuando a las 8 de la mañana visite el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y posteriormente, a las 10, celebre una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Finalmente, a las 13.30 se realizará la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras que su partida hacia Lima, Perú, está prevista para las 14, dando por concluida su visita de cuatro días a la Argentina y continuando con su gira apostólica por Sudamérica.