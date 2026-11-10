Los bandeños enfrentan un día soleado y cálido: pronóstico para el 10 de noviembre de 2026

Hoy, La Banda disfrutará de un clima soleado y temperaturas elevadas. Se anticipa un aumento progresivo en el calor durante los próximos días.

Hoy 08:11

La Banda, ubicada en Santiago del Estero, se presenta hoy con un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 22 °C. Sin embargo, la sensación térmica es más fresca, alcanzando los 16.3 °C, lo que invita a los bandeños a disfrutar del sol desde temprano.

El día promete ser caluroso, con temperaturas que alcanzarán hasta los 37.2 °C en horas de la tarde. La baja humedad del 38% y un viento del noreste a 25.6 km/h contribuirán a que el calor se sienta más intenso, típico de esta época del año.

Para mañana, 11 de noviembre, se prevé que las temperaturas sigan en aumento, con una mínima de 21.8 °C y una máxima de 37.3 °C. Los bandeños deberán prepararse para un nuevo día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre.

El jueves, el calor no cederá, ya que se espera una mínima de 25.8 °C y una máxima de 39.8 °C. Las condiciones climáticas seguirán siendo favorables para quienes disfrutan del sol, aunque será esencial mantenerse hidratado y protegido del calor.

En resumen, hoy La Banda experimentará un día soleado con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima que llegará a los 37.2 °C. Para los próximos días, el pronóstico indica que el clima continuará siendo soleado y caluroso, con temperaturas que irán en ascenso.

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