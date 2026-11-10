Añatuya se asoma a un verano anticipado: calor extremo a la vista para hoy Martes 10 de noviembre de 2026

Los añatuyenses se preparan para un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán picos significativos. El pronóstico para los próximos días anticipa un aumento en el calor.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta hoy con una condición soleada y agradable. La temperatura actual se sitúa en los 20.4 °C, aunque la sensación térmica es de 15 °C debido a los vientos del noreste que soplan a 27.7 km/h.

Para hoy Martes 10 de noviembre de 2026, se espera que la temperatura mínima sea de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 36.2 °C. Este aumento significativo en la temperatura es un indicativo de un verano anticipado que se aproxima para los habitantes de la ciudad.

El pronóstico del clima para mañana, Miércoles 11 de noviembre, también se mantiene en la misma línea, con un día soleado y temperaturas que oscilarán entre los 20 °C y 38.6 °C. Los añatuyenses deberán estar preparados para un calor intenso.

El Jueves 12 de noviembre, las condiciones seguirán siendo soleadas, y la mínima prevista será de 23.5 °C, alcanzando una máxima de 39.5 °C. Sin duda, los días venideros prometen ser calurosos.

En resumen, hoy los añatuyenses disfrutarán de un clima soleado con temperaturas que van desde los 17 °C hasta los 36.2 °C. Los próximos días continuarán en la misma tónica, con un calor que se acentúa y que invita a la precaución ante las altas temperaturas.

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