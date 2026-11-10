León XIV viaja a Córdoba para celebrar su segunda misa en la Argentina: se espera que haya un millón de fieles

En su tercer día en la Argentina, el Sumo Pontífice encabezará la ceremonia en la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, volverá a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Hoy 08:17

En una provincia convulsionada que desde anoche vivía una vigilia popular en diversos puntos de la capital, Córdoba se preparaba desde esta madrugada para recibir al papa León XIV en el predio de Fábrica de Aviones Militares (FADEA), en una misa histórica, la segunda desde la llegada del pontífice al país, que según las proyecciones congregará esta mañana a casi un millón de personas.

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Anoche, las inmediaciones del predio, en las afueras de la ciudad, eran una romería de feligreses que llegaron desde las horas y los días previos desde diversas provincias: Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y el interior de Córdoba, también de países de la región, como Paraguay y Venezuela. Las puertas de FADEA abrieron pasadas las 18 de este lunes, desde esa hora los ingresos fueron una marea incesante de personas, kilómetros y kilómetros, en una vigilia que tenía a Jairo como uno de los puntos fuertes de la previa.

Tras una agenda muy apretada este lunes en la ciudad de Buenos Aires, el Papa prevé llegar al aeropuerto de Pajas Blancas a las 9 de la mañana, donde lo recibirá el gobernador Martín Llaryora en compañía del intendente Daniel Passerini y Ángel Rossi, el arzobispo provincial que fue elevado a cardenal por el papa Francisco en el 2023. Rossi tiene una influencia notable en la política cordobesa, es el primer arzobispo jesuita de la provincia, mantenía un vínculo muy estrecho con Jorge Bergoglio y conoce de primera mano el pensamiento de León XIV.