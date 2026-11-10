Termas de Río Hondo disfruta de un día soleado: temperaturas cálidas para hoy Martes 10 de noviembre de 2026

Los termenses pueden esperar un día soleado con temperaturas agradables y un aumento en el calor durante los próximos días.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con una condición soleada, ideal para disfrutar al aire libre. La temperatura actual es de 18.3 °C, con una sensación térmica de 15.3 °C, lo que sugiere que la jornada comenzará fresca pero se calentará rápidamente.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 33.2 °C, lo que promete un ambiente muy caluroso en las horas pico. Los termenses deberán prepararse para un clima que invitará a actividades al exterior, especialmente en las zonas cercanas a los espacios verdes.

La humedad se mantiene en un 54%, lo que puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa del viento del noreste a 14.4 km/h ofrecerá un respiro agradable durante el día.

Para mañana, se prevé que el calor continúe, con una mínima de 20 °C y una máxima que podría llegar a 33.8 °C. Es recomendable que los termenses tomen precauciones para mantenerse hidratados y protegidos del sol.

El pronóstico para el jueves muestra un aumento aún mayor, con mínimas que alcanzarán los 22.7 °C y máximas de 36 °C. Esta tendencia de clima soleado y caluroso parece mantenerse, por lo que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el calor se intensifique.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.