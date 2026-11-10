Mauro Icardi aseguró que se presentó a declarar, pero no le tomaron su versión

Tras la denuncia por lesiones, los abogados del futbolista difundieron un comunicado en redes sociales con detalles de lo ocurrido.

Hoy 12:09

A través de un comunicado que expusieron en las redes sociales, los abogados de Mauro Icardi aseguraron que el futbolista se presentó a declarar en la causa por lesiones en la que fue acusado, pero que no le tomaron su versión.

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“Lejos de recibir esa declaración, hasta el momento sólo hemos obtenido evasivas. Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes”, lanzaron.

En un posteo que publicó el abogado Francisco Oneto, uno de los representantes legales del delantero, se dejó en claro que este martes fueron a la fiscalía interviniente para llevar la declaración de Icardi para que “dé su versión de los hechos que se le atribuyen, tal como lo autoriza expresamente el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”.

En el texto, los letrados de Icardi apuntaron a Wanda Nara. “Durante todo el fin de semana, la Fiscalía estuvo disponible para la denunciante, recibió sus declaraciones y dispuso medidas con notable celeridad. Hoy, en día y horario hábil, cuando quien quiere expresarse es el denunciado, aparecen formalismos y demoras burocráticas que sólo terminan afectando el derecho de defensa”, remarcaron.

Los representantes del mediático también hicieron una exigencia. “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, comentaron.

En el final, los abogados enfatizaron que desde el principio de la causa la investigación avanzó y se “dictaron medidas que restringen severamente los derechos de Mauro Icardi” sobre la “base una sola versión de los hechos”.

“Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz. Si estas demoras persisten, recurriremos a todas las vías que la ley prevé para garantizar que Mauro Icardi sea escuchado”, completaron.