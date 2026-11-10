En otra jornada sin mercado local, el riesgo país vuelve a bajar y se aleja de los 900 puntos

Por la visita del papa León XIV, no hay operatoria cambiaria ni bursátil. Los bonos argentinos que cotizan en Wall Street operan en alza.

Hoy 12:03

El riesgo país volvía a bajar este martes y operaba a 865 puntos. El indicador que elabora el JP Morgan retrocedía 8 puntos respecto del cierre previo y se alejaba de las 900 unidades, una barrera que superó la semana pasada por primera vez en más de un año en medio de un renovado nerviosismo sobre el futuro del plan económico y la deuda en el electoral 2027.

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El indicador, que suele reflejar el humor de los inversores, había recortado 66 puntos este lunes, tras cerrar la semana previa en 933 unidades.

Este martes, la tendencia descendente se profundizaba con los bonos argentinos que cotizan en Nueva York con mejoras en torno a 1% en las primeras operaciones.