España: un Policía murió asesinado y otro perdió una pierna por la explosión de una mochila bomba

Los agentes encontraron la mochila en la entrada de una casa. Para proteger a los residentes, los agentes movieron la mochila que contenía un dispositivo trampa.

Hoy 12:08

Un policía nacional de la Unidad de Guías Caninos falleció durante la mañana de este martes y un agente especialista en desactivación de explosivos (Tedax) ha resultado herido, con la amputación de una pierna, por la explosión de una mochila tras un tiroteo en un portal de la calle Rafael Urrusti, en el barrio de Villafría (Oviedo).

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Por el momento, se conoce que el presunto autor cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común. Fuentes policiales descartan que su perfil responda a una motivación de corte terrorista. Según la Policía, el tiroteo habría estado motivado por un "conflicto vecinal".

La Policía Nacional, que continúa recabando información sobre lo sucedido, ha desplegado un amplio operativo para tratar de localizar al presunto autor, que podría ir armado.

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Una menor herida por varios impactos de bala

Además de los agentes, una menor de 17 años ha resultado herida tras recibir varios impactos de bala. Está siendo atendida en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), aunque se encuentra fuera de peligro, según las fuentes consultadas.

Los hechos han ocurrido sobre las 7:30 horas en un inmueble del barrio ovetense de Villafría. Los agentes de Seguridad Ciudadana que se han desplazado al lugar en primera instancia han encontrado en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que han dado aviso a la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax).

Al manipular la mochila, presumiblemente propiedad del autor del tiroteo, se ha producido una explosión que le ha costado la vida a un agente de la Unidad de Guías Caninos y ha dejado herido muy grave a un especialista de los Tedax.