La Selección Argentina ya tiene plantel completo y comenzó a entrenarse para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

Los futbolistas convocados por Lionel Scaloni terminaron de llegar al país este lunes y comenzaron las prácticas en el predio de Ezeiza. La Albiceleste jugará el viernes en La Bombonera y el martes en Córdoba.

Hoy 12:58

La Selección Argentina ya cuenta con su plantel completo y comenzó este martes los entrenamientos de cara a los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Los jugadores convocados por Lionel Scaloni arribaron al país durante el lunes y quedaron concentrados en el predio de Ezeiza.

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, recibió a los futbolistas en el Predio Lionel Andrés Messi y compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales. “Recibiendo a la Scaloneta”, escribió junto a un video en el que también protagonizó un divertido intercambio con Emiliano “Dibu” Martínez.

Con todos los convocados disponibles, Scaloni dirigió este martes desde las 10 de la mañana la primera práctica, que se desarrolló a puertas cerradas. La preparación continuará el miércoles a las 17, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa.

El jueves habrá otro entrenamiento vespertino y una conferencia de prensa del entrenador, en la previa del primero de los dos compromisos internacionales.

Argentina enfrentará a Uruguay este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera, mientras que el martes 17 se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con horario todavía por confirmar.

La Albiceleste llega a esta doble fecha después de un octubre perfecto, en el que goleó 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín, en una serie de encuentros marcada por la despedida de Lionel Messi de la Selección.

De esta manera, Scaloni comienza a trabajar con el plantel en una nueva etapa del seleccionado argentino, con el objetivo de consolidar el equipo de cara a los próximos desafíos internacionales.