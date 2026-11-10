Lionel Scaloni seguirá en la Selección Argentina: cuándo será el gran anuncio y quiénes estarán

El entrenador habría llegado a un acuerdo para continuar al frente de la Albiceleste durante otros cuatro años. La oficialización se espera en una conferencia de prensa.

Hoy 12:50

Lionel Scaloni está cerca de confirmar su continuidad como entrenador de la Selección Argentina. El próximo jueves 12 de noviembre, en la previa del amistoso frente a Uruguay, el técnico brindará una conferencia de prensa en la que se espera que anuncie su renovación junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

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La noticia llega después de varios meses de incertidumbre, iniciados tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, cuando Scaloni había puesto en duda su futuro con una frase contundente: “No sé si voy a seguir después de diciembre”.

Sin embargo, el paso del tiempo y el respaldo de su cuerpo técnico habrían sido determinantes para alcanzar un acuerdo que extendería su vínculo por cuatro años más, con el objetivo de conducir a la Albiceleste hasta el Mundial 2030.

Las conversaciones con Tapia avanzaron durante la anterior fecha FIFA, marcada por la despedida de Lionel Messi de la Selección. Desde entonces, ambas partes trabajaron en los detalles contractuales del entrenador y sus colaboradores.

La continuidad también marcaría el comienzo de una nueva etapa para la Scaloneta, que deberá afrontar el desafío de competir sin Messi y avanzar en la renovación de un plantel que también sufrió las salidas de otros referentes.

De concretarse el acuerdo, Scaloni afrontaría su tercer ciclo mundialista consecutivo al frente de Argentina, apoyado en una base de futbolistas como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Por ahora, resta la confirmación oficial de la AFA, que podría llegar este jueves antes del encuentro ante Uruguay.