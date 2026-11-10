El papa León XIV agradeció el cariño de los argentinos desde el balcón del Arzobispado de Córdoba: “Cuando estamos unidos, podemos lograrlo todo”

El Sumo Pontífice llegó al centro de la ciudad a bordo del papamóvil, donde fue recibido por miles de fieles. Desde el balcón, expresó su gratitud por el cálido recibimiento y dejó un mensaje de unidad y esperanza.

Hoy 13:38

El papa León XIV protagonizó este martes otro emotivo momento de su histórica visita a la Argentina, al llegar al Arzobispado de Córdoba en medio de una multitud de fieles que lo recibió con aplausos, cánticos y muestras de cariño. Desde el balcón del edificio, el Sumo Pontífice agradeció el recibimiento y dejó un mensaje centrado en la unidad, la fe y la esperanza.

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Tras encabezar una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), León XIV recorrió las calles de la capital cordobesa a bordo del papamóvil, desplazándose lentamente para saludar a las miles de personas que se congregaron a lo largo del recorrido.

Al llegar al Arzobispado, el Papa salió al balcón para dirigirse a los presentes y expresar su agradecimiento por el afecto recibido durante su paso por la provincia.

“Gracias por acogerme, gracias por este saludo, pero sobre todo demos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes”, expresó ante la multitud.

Durante su breve intervención, el Sumo Pontífice destacó el entusiasmo de los fieles y puso especial énfasis en la importancia de mantenerse unidos.

“Cuando estamos unidos, podemos lograrlo todo”, sostuvo León XIV, en una frase que sintetizó su mensaje ante los cordobeses.

La aparición del Papa en el balcón fue acompañada por aplausos y muestras de emoción de los fieles, que se habían acercado al centro de la ciudad para verlo de cerca.