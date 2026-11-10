De Juan Pablo II a León XIV: la hermana Teresa volvió a vivir una visita papal a los 81 años

Con una vida dedicada a Dios y al servicio de los demás, compartió sus sensaciones al ver pasar al Pontífice y dejó un mensaje de esperanza: pidió por la paz, la bendición de las familias y la unión que tanto necesita la sociedad.

Hoy 15:01

La emoción volvió a hacerse presente en Córdoba con el paso del papa León XIV. Entre los miles de fieles que se acercaron para verlo estuvo la hermana Teresa, una religiosa de 81 años que vivió este acontecimiento como un regalo especial de Dios y una oportunidad para renovar una experiencia que ya había marcado su vida décadas atrás.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con nuestro enviado especial de Noticiero 7, Gustavo Anzani, Teresa describió con emoción el momento en que el Santo Padre pasó frente a la multitud a bordo del Papa Móvil.

"El corazón palpitaba fuertemente, porque el que pasaba en la persona del Papa era el mismo Jesús, y ese Jesús nos iba bendiciendo a todos y derramando paz en el corazón", expresó.

La religiosa también manifestó su deseo de que esta visita deje un mensaje de paz para todo el país, bendiga a las familias y acompañe a quienes atraviesan dificultades. En ese sentido, remarcó la importancia de recuperar la unión familiar y definió a la familia como "lo más sagrado que Dios nos regala acá en la Tierra".

Pero su historia tiene un recuerdo muy especial. Teresa contó que ya había vivido una experiencia similar cuando era joven, durante la visita de Juan Pablo II a la Argentina. En aquel momento estaba a cargo de la formación de otras hermanas y llegó unos días antes para conocer el predio. Luego regresó acompañada por las jóvenes que estaban bajo su formación para compartir juntas aquel acontecimiento histórico.

Hoy, muchos años después y desde otro lugar de su vida, volvió a encontrarse con la emoción de presenciar la visita de un Pontífice.

"Tengo 81 años, soy feliz porque entregué mi vida a Dios y al servicio de todas las personas que nos necesitaron. El Señor nos regala esta gracia grande, ya que el Papa pudo venir a la Argentina", compartió.

Con una sonrisa y la emoción todavía presente, aseguró que esta experiencia la hizo sentirse renovada y feliz una vez más.

Dos visitas papales, dos momentos diferentes de su vida y una misma vocación: la fe y el servicio a los demás. Para la hermana Teresa, la llegada de León XIV fue mucho más que un acontecimiento multitudinario: fue una nueva oportunidad para agradecer y celebrar una vida dedicada a Dios.