Con Central Córdoba entre los más comprometidos, así arrancarán los promedios en 2027

El Ferroviario cerró el Clausura en el último puesto de la Zona A y comenzará la próxima temporada entre los clubes más complicados con la permanencia.

Hoy 14:35

Central Córdoba afrontará un panorama complicado en la temporada 2027 de la Liga Profesional, ya que comenzará entre los equipos más comprometidos en la tabla de los promedios, una de las dos vías que determinarán los descensos a la Primera Nacional.

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El Ferroviario llega a esta situación después de cerrar un Torneo Clausura 2026 para el olvido, en el que terminó último en la Zona A y acumuló 12 partidos consecutivos sin victorias. Una campaña que dejó al descubierto la necesidad de recuperar competitividad y sumar puntos desde el inicio del próximo campeonato.

Con la finalización de la fase regular, quedó establecido el panorama de los promedios para 2027. Además de Central Córdoba, otros equipos que comenzarán comprometidos serán Atlético Tucumán, Newell's, Banfield y Platense, que también deberán mejorar sus campañas para alejarse de la zona de descenso.

El sistema mantendrá dos descensos a la Primera Nacional: uno para el equipo que termine último en la tabla de los promedios y otro para el que finalice en el fondo de la tabla anual.

Por su parte, los dos clubes que asciendan desde la Primera Nacional comenzarán con un promedio calculado sobre una menor cantidad de partidos, lo que hará que sus resultados tengan un impacto más pronunciado en la tabla.

En este contexto, Central Córdoba tendrá por delante una temporada exigente, en la que cada punto será importante para evitar complicaciones con la permanencia.

Tras la salida de Sebastián Domínguez y el cierre del Clausura con Juan Carlos “Pollo” Roldán como entrenador interino, el Ferroviario deberá definir el nuevo cuerpo técnico para encarar una nueva etapa deportiva con el objetivo de recuperar regularidad y alejarse de los puestos de descenso.

Así arrancarán los promedios en 2027