A los 83 años murió Héctor Aguer, exarzobispo de La Plata

El religioso condujo la arquidiócesis durante casi dos décadas, hasta que en 2018 fue reemplazado por Víctor Manuel Fernández.

Hoy 14:13

Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata, murió este martes 10 de noviembre a los 83 años. La noticia fue confirmada por la Arquidiócesis local, que expresó su pesar por el fallecimiento del religioso y convocó a los fieles a rezar por su eterno descanso.

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“Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Monseñor Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata”, informó la institución en un comunicado.

Además, destacó su trayectoria al frente de la Iglesia platense: “Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros”.

Aguer estuvo al frente de la Arquidiócesis de La Plata entre 2000 y 2018, cuando fue reemplazado por Víctor Manuel Fernández. Tras conocerse la noticia, las autoridades eclesiásticas invitaron a la comunidad a unirse en oración y acompañar a sus familiares y seres queridos.

“Pedimos, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, a Jesús, Buen Pastor, que lo reciba en la liturgia celestial”, señalaron. También indicaron que más adelante darán a conocer los detalles de las honras fúnebres.