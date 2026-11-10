Investigan el robo de $65 millones en una estación de servicio de Loreto

Delincuentes ingresaron durante la madrugada a una Shell y realizaron un boquete en una pared para acceder a la tesorería. La Policía busca identificar a los responsables.

Hoy 14:20

Un importante operativo policial se puso en marcha en la ciudad de Loreto tras conocerse un millonario robo perpetrado en una estación de servicio Shell, donde desconocidos lograron sustraer $65 millones en efectivo.

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El episodio fue denunciado este martes 10 de noviembre por el propietario del establecimiento, un hombre de 30 años. El comercio está ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 9 y avenida Juan Bautista Alberdi.

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la investigación, los autores habrían ingresado al sector de tesorería mediante un boquete que realizaron en una de las paredes de la habitación. Una vez que consiguieron acceder al lugar, se apoderaron del dinero que estaba guardado en un cajón de escritorio y dentro de una mochila de color rosa.

La maniobra habría sido concretada durante la madrugada, aunque hasta el momento no se pudo establecer el horario exacto en que se produjo el ilícito.

El faltante fue advertido por el propietario, quien cerca de las 10.30 se presentó ante las autoridades policiales para formalizar la denuncia.

A partir de ese momento se iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir lo sucedido, determinar cómo ingresaron los delincuentes y establecer si contaron con información previa sobre la ubicación del dinero.

La causa fue caratulada como robo y quedó en manos de la Comisaría Comunitaria N° 27, correspondiente al Departamento N° 9. Por ahora, no trascendieron detenciones ni datos sobre la identidad de los autores.