Despliegue policial desarticula venta de drogas en Campo Verde, Jujuy

Un operativo policial en Campo Verde, Jujuy, culminó con la detención de dos sospechosos involucrados en la venta de drogas en la zona.

Hoy 14:44

El pasado sábado, un importante despliegue policial sorprendió a los vecinos del barrio Campo Verde, en Jujuy, cuando se llevaron a cabo operaciones contra la venta de estupefacientes en el asentamiento conocido como La Costanera. Este sector ha sido objeto de quejas por parte de los residentes, quienes han denunciado la existencia de búnkeres de drogas en la zona, actividades que han proliferado durante meses, afectando la convivencia y seguridad del barrio.

Los hechos que derivaron en este operativo fueron el resultado de una serie de quejas de los moradores, quienes han sido testigos del consumo y distribución de sustancias ilegales. Según informes, la actividad delictiva se concentra en cercanías de la cancha conocida como “La olla”, y se encuentra a pocas cuadras del Nido (Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades) y el Colegio Secundario N° 39 de Campo Verde.

El asentamiento La Costanera se caracteriza por su trazado irregular y calles angostas, lo que facilita la movilización de los traficantes y consumidores de drogas. Las características de la zona, con calles de tierra y pasillos estrechos, permiten que quienes participan en actividades ilícitas puedan evadir a las fuerzas del orden. Sin embargo, los vecinos han mostrado su preocupación, reportando las actividades delictivas a la Seccional 50°, que tiene jurisdicción en la zona.

Los residentes han manifestado su descontento y han intentado clausurar los pasillos usados para la venta de drogas. Un incidente reciente, donde una vecina fue identificada como vendedora de sustancias, llevó a los moradores a contactar a la policía, lo que resultó en la intervención de las autoridades. Este llamado fue el catalizador para que se ejecutara un operativo sorpresivo en el barrio.

El operativo policial involucró a diversas unidades, incluyendo el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop), K-9, el Grupo Especial Motorizado (Gem) y la Caballería. Las fuerzas llegaron al lugar y se dirigieron directamente hacia las propiedades señaladas como búnkeres de venta de estupefacientes. Durante este proceso, algunos sospechosos intentaron escapar hacia el río Chijra, pero fueron finalmente detenidos tras un rastrillaje exhaustivo realizado por los agentes.

Además de las detenciones, se realizaron allanamientos en los lugares previamente identificados durante las entrevistas con los vecinos. Se ha informado que las actividades delictivas no se limitan a la venta de drogas, sino que también incluyen robos de pertenencias en las casas, las cuales son revendidas a precios bajos para financiar la compra de estupefacientes. Este ciclo delictivo afecta gravemente la seguridad y bienestar de los residentes de Campo Verde.

Los habitantes del barrio han coincidido en la necesidad de implementar estrategias preventivas en la zona, similar a las que se llevan a cabo en el sector 9 de Julio, donde se han registrado mejoras en la seguridad pública. La colaboración entre la comunidad y las fuerzas del orden es esencial para abordar los problemas de la venta de drogas y mejorar la calidad de vida de todos los residentes.