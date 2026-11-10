Dibu Martínez sorprendió con una máscara especial en la práctica de la Selección Argentina: ¿llega a los amistosos?

El arquero participó del primer entrenamiento con el plantel completo y utilizó un protector facial de fibra de carbono debido a la fractura de mandíbula que sufrió en Chelsea. Su presencia ante Uruguay y Costa Rica sigue en duda.

Hoy 15:13

Emiliano “Dibu” Martínez fue uno de los protagonistas del primer entrenamiento de la Selección Argentina con el plantel completo, realizado este martes en el predio de Ezeiza, de cara a los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica. El arquero llamó la atención al utilizar una máscara protectora de fibra de carbono, como parte de su recuperación de una fractura de mandíbula.

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En las imágenes difundidas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se pudo observar al arquero con el protector facial, diseñado especialmente para amortiguar posibles impactos y permitirle continuar con su rehabilitación.

La lesión se produjo el pasado 17 de octubre, durante un partido de Chelsea ante Everton, cuando el marplatense sufrió un fuerte choque aéreo con Jarrad Branthwaite. Como consecuencia, debió someterse a una cirugía en la que le colocaron placas y tornillos.

Aunque inicialmente se estimaba un período de recuperación de hasta 60 días, el campeón del mundo retomó rápidamente sus actividades físicas. Sin embargo, todavía no recibió el alta definitiva para regresar a la competencia oficial.

En este contexto, Lionel Scaloni y el cuerpo médico de la Selección evaluarán su evolución día a día para determinar si puede sumar minutos durante la fecha FIFA. La intención es no arriesgarlo mientras completa su recuperación.

Para los compromisos internacionales, el entrenador también convocó a Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán, quienes aparecen como alternativas en caso de que Martínez no esté en condiciones de jugar.

La Selección Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera, mientras que el martes 17 se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con horario todavía por confirmar.

De esta manera, Dibu Martínez volvió a entrenarse junto a la Albiceleste, aunque su participación en los próximos amistosos dependerá de cómo evolucione la lesión en los próximos días.