River prepara el mercado de pases 2027: los tres volantes que aparecen como posibles refuerzos

El Millonario buscará incorporar un mediocampista central para la próxima temporada y ya tiene tres nombres en carpeta.

Hoy 14:57

River Plate ya comenzó a planificar el armado de su plantel para la temporada 2027 y uno de los principales objetivos será reforzar el mediocampo. En ese contexto, la dirigencia tiene en carpeta a Guido Rodríguez, Santiago Longo y Exequiel Palacios, aunque la intención es incorporar solamente a uno de ellos.

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Mientras el equipo dirigido por Leonardo Ponzio se prepara para disputar los playoffs del Torneo Clausura, en Núñez consideran necesario potenciar algunos sectores del plantel para mejorar el rendimiento de cara al próximo año.

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El presidente Stéfano Di Carlo anticipó que el club buscará realizar incorporaciones puntuales. “Se harán correcciones, se reforzarán quirúrgicamente dos o tres puestos y cada mercado va a ser cualitativo y no cuantitativo”, aseguró.

La búsqueda de un volante central responde a las dificultades que atravesó River durante la temporada, especialmente por los problemas físicos de Aníbal Moreno, quien arrastra una discopatía lumbar, y la posible salida de Fausto Vera, cuyo préstamo finalizará en diciembre.

Los tres nombres que analiza River

Guido Rodríguez aparece como el principal candidato. El mediocampista de 31 años, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, juega actualmente en Valencia y podría regresar al club donde comenzó su carrera profesional. En su primera etapa con la camiseta de River disputó 18 encuentros antes de continuar su trayectoria en México y Europa.

Otra alternativa es Santiago Longo, volante de 28 años que se destacó en Belgrano de Córdoba, campeón del Torneo Apertura 2026. El mediocampista tiene contrato con el Pirata hasta 2027 y es seguido desde hace varios mercados de pases por la dirigencia millonaria.

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Por último, aparece Exequiel Palacios, otro campeón del mundo surgido de las inferiores de River. El futbolista de 28 años, actualmente en Ipswich Town de Inglaterra, reconoció recientemente que tiene deseos de regresar a Núñez.

“Me gustaría volver bien y disfrutar. Me gusta ese desafío, pero quiero estar preparado y devolverle cosas a la gente de River”, expresó Palacios.

Sin embargo, su regreso aparece como la opción más difícil, debido a su presente en el fútbol inglés y la importante inversión que realizó su actual club para contratarlo.

De esta manera, River apunta a reforzar el puesto de volante central con una incorporación de jerarquía, mientras mantiene la concentración en los octavos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Lanús en busca de seguir en carrera por el título.