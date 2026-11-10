El emotivo mensaje de Cacho Deicas tras la muerte de Marcos Camino: “Una vida entera compartiendo”

El exvocalista de Los Palmeras despidió al histórico acordeonista, fallecido este martes a los 76 años.

Hoy 21:19

La muerte de Marcos Camino, histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras, provocó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical. Entre los mensajes de despedida se destacó el de Cacho Deicas, quien recordó con emoción los años compartidos junto a su antiguo compañero de banda.

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A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó una fotografía de ambos haciendo música y le dedicó sentidas palabras al artista santafesino, quien falleció este martes a los 76 años.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos. Las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, expresó Deicas al recordar el extenso camino que recorrieron como integrantes de una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia argentina.

Pese a las diferencias que marcaron la última etapa de su relación artística, el exvocalista eligió despedir a Camino con un mensaje de respeto y reconocimiento por la historia que construyeron juntos.

“Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”, escribió.

El mensaje finalizó con una breve pero emotiva despedida: “Que en paz descanses, Marcos”.

La publicación rápidamente generó numerosas reacciones entre los seguidores de Los Palmeras, quienes expresaron su tristeza por la partida del acordeonista y recordaron el legado musical que dejó junto a Deicas.

“Los grandes no se van, se convierten en leyenda” y “Por siempre los mejores representantes de la cumbia santafesina” fueron algunos de los comentarios que acompañaron el homenaje.

La despedida de Cacho Deicas adquirió un significado especial por la extensa trayectoria que ambos compartieron, durante la cual llevaron la música santafesina a escenarios de todo el país y se convirtieron en referentes indiscutidos de la cumbia argentina.