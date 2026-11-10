Encontraron muerto a un hombre debajo del puente de la autopista Santiago-La Banda

El cuerpo fue hallado este martes frente al barrio Misky. La víctima tendría unos 32 años y presentaba lesiones cuya relación con el fallecimiento es materia de investigación.

Hoy 17:25

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida este martes en un predio ubicado debajo del puente de la autopista Santiago del Estero-La Banda, frente al barrio Misky Mayu. El hallazgo motivó la intervención de las autoridades policiales y judiciales para esclarecer las circunstancias de su muerte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según las primeras informaciones, la víctima tendríaaproximadamente 30 años y era conocida en la zona con el apodo de “Negro”.

Te recomendamos: Falleció un joven de 22 años tras un grave accidente de moto

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el cuerpo presentaba múltiples heridas en la cabeza y rostro. Por el momento, se desconoce cómo se produjeron esas lesiones y si están vinculadas con el fallecimiento.

Identificación y heridas

La víctima fue formalmente identificada como Jonathan Ezequiel Alvarado de 35 años.

Además trascendió que presentaría una herida en su cráneo compatible con una posible arma blanca de grandes dimensiones, como un machete.

Ante este dato los investigadores refuerzan la hipótesis de un posible homicidio.

Las primeras estimaciones indican que llevaba varias horas muertos, aunque será necesario aguardar los resultados de las pericias para establecer con mayor precisión el momento y las causas del deceso.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, encargada de realizar las tareas periciales y reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

La investigación quedó a cargo del fiscal Hugo Herrera, con intervención de efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 12. Por estas horas, las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que murió el hombre.