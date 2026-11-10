Escándalo con Mauro Icardi: revelaron qué habría pasado entre la China Suárez y su hija tras la denuncia por agresión

Marina Calabró dio a conocer nuevos detalles del episodio denunciado por la hija mayor del futbolista.

Hoy 16:45

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que trascendieran nuevos detalles sobre la denuncia por presunta agresión presentada tras un episodio con su hija mayor, ocurrido el viernes en la vivienda conocida como “la casa de los sueños”. En las últimas horas, se conoció cuál habría sido la intervención de la China Suárez durante el conflicto.

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Según la información difundida, la menor habría denunciado que su padre la agredió y la encerró en una habitación. Ante esa situación, logró comunicarse con su madre, Wanda Nara, a través de una computadora para pedirle ayuda.

Tras recibir el mensaje, la mediática se presentó en el domicilio junto a Martín Migueles y efectivos policiales, quienes acudieron al lugar para intervenir.

En el programa Primicias Ya, de América TV, la periodista Marina Calabró aseguró que el relato de la menor ante las autoridades coincidía con lo que previamente le había comunicado a su madre mediante mensajes.

Además, reveló una situación que habría involucrado a la China Suárez, quien supuestamente intentó contener a la niña después del enfrentamiento con su padre.

“Dijo que Icardi la tiró contra la cama y la insultó. Ahí apareció la actriz, que la fue a abrazar y contenerla. Ella no le creyó mucho y le dijo: ‘¿Qué sabés lo que me pasa si no sabés lo que yo viví?’”, relató Calabró.

De acuerdo con esa versión, la respuesta de la menor habría generado una nueva reacción del futbolista. “Ahí es cuando Icardi interpreta que no le habló bien a la China y se puso más violento”, agregó la periodista.

Por su parte, la denuncia policial señala que los efectivos acudieron al domicilio después de un llamado de Wanda Nara, quien manifestó que su expareja había reprendido y encerrado en una habitación a su hija de 11 años.

El episodio sumó un nuevo capítulo al conflicto familiar que mantienen Icardi y Wanda Nara, mientras continúan las repercusiones por las acusaciones conocidas en los últimos días.