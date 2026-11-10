Sacerdotes santiagueños participaron de la histórica visita del papa León XIV a Córdoba

Facundo Gallego, Alejandro García, Federico Poldi y Gastón Cuello viajaron a la provincia vecina para acompañar las actividades del Sumo Pontífice y vivir de cerca uno de los acontecimientos religiosos más importantes del país.

Hoy 16:52

La histórica visita del papa León XIV a Córdoba reunió a miles de fieles provenientes de distintos puntos de la Argentina. Entre los presentes se destacó una delegación de sacerdotes de Santiago del Estero, que viajó especialmente para participar de las actividades religiosas encabezadas por el Sumo Pontífice.

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La comitiva santiagueña estuvo integrada por los presbíteros Facundo Gallego, Alejandro García, Federico Poldi y Gastón Cuello, quienes se sumaron a las celebraciones desarrolladas en territorio cordobés.

Los religiosos tuvieron la oportunidad de acompañar de cerca la visita de León XIV, compartiendo una jornada de profunda significación espiritual junto a numerosos representantes de la Iglesia y peregrinos de todo el país.

La presencia de los cuatro sacerdotes también representó una manera de acercar a la comunidad católica santiagueña a este acontecimiento histórico, marcado por los mensajes de fe, esperanza y unidad transmitidos por el Santo Padre.

De esta manera, Santiago del Estero también dijo presente en Córdoba, en una jornada que quedará en el recuerdo de los fieles que participaron de las actividades del Papa en su visita a la Argentina.