Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 NOV 2026 | 37º
X
País

El papa León XIV dejó la Catedral de Córdoba y se prepara para regresar a Buenos Aires

Tras brindar su discurso en la Capital cordobesa, el Sumo Pontífice continuará con su agenda en la Argentina.

Hoy 16:42

El papa León XIV abandonó este martes la Catedral de Córdoba, luego de pronunciar su discurso ante los presentes, y se prepara para regresar a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con las actividades previstas durante su histórica visita a la Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En los próximos minutos, el Sumo Pontífice abordará un avión con destino a Buenos Aires, donde lo espera una nueva jornada de encuentro con los fieles.

La próxima actividad de su agenda será un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, uno de los escenarios centrales de su visita al país.

De esta manera, León XIV continuará su recorrido por la Argentina, luego de su paso por Córdoba, en una visita que viene convocando a miles de fieles en cada una de sus actividades.

TEMAS Papa León XIV en Argentina
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. Seguí en vivo una nueva edición de Libertad de Opinión
  3. 3. EN VIVO | Seguí la Edición Central de Noticiero 7
  4. 4. Detuvieron en Formosa a acusados de robar camionetas a tres santiagueños
  5. 5. Falleció un joven de 22 años tras un grave accidente de moto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT