Sumampa se prepara para celebrar a su Virgen: el cronograma completo de las fiestas patronales 2026

Las celebraciones en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa comenzarán este miércoles 11 de noviembre y se extenderán hasta el martes 24

Hoy 16:49

La comunidad de Sumampa se prepara para vivir una de sus celebraciones religiosas más importantes del año con el inicio de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, patrona del Pueblo y de la Cultura Santiagueña. Las actividades comenzarán este miércoles 11 de noviembre y se extenderán hasta el martes 24, con una amplia programación religiosa y cultural.

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Bajo el lema “María de la Consolación: Caminar juntos, escuchar y sembrar la paz”, miles de peregrinos y devotos están invitados a participar de las distintas celebraciones que tendrán como escenario principal el Santuario Histórico Nacional de Sumampa Viejo.

La apertura se realizará el miércoles a las 17 horas, con la tradicional procesión que partirá desde la parroquia y recorrerá aproximadamente 3,5 kilómetros hasta el santuario. Allí comenzará la novena patronal, que se desarrollará hasta el jueves 19 de noviembre.

Durante esos días, los fieles podrán participar del rezo del Santo Rosario a las 19 y la Santa Misa a las 19:30, además de las confesiones previstas entre las 19 y las 21. Cada jornada estará dedicada a reflexionar sobre la fe, la familia, la escucha y la construcción de la paz, con la participación de instituciones y comunidades de la región.

El cronograma de las celebraciones

La novena patronal se extenderá del 11 al 19 de noviembre, con actividades especiales para instituciones educativas, deportivas, sanitarias, comercios, comunidades rurales, transportistas, peregrinos y agrupaciones gauchas.

El viernes 20 de noviembre comenzará el Triduo Solemne, con celebraciones eucarísticas a las 10 y 19, bautismos a las 11 y actividades de oración en el santuario.

El sábado 21 será una de las jornadas más convocantes, con la tradicional Peregrinación Juvenil, que tendrá su misa a las 7. También habrá una celebración dedicada a los enfermos y afligidos a las 10, bautismos a las 11 y una procesión de antorchas a las 20.

Para el domingo 22 se programaron misas a las 8, 10 y 19, además de bautismos, bendición de puestos y una procesión con el Santísimo Sacramento a las 20.

La celebración central será el lunes 23 de noviembre

El momento más importante de las fiestas patronales llegará el lunes 23 de noviembre, fecha en la que se celebrará la Solemnidad de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.

La jornada comenzará con una misa para peregrinos a las 8, seguida de otra celebración a las 10 y bautismos a las 11.

Por la tarde, a las 18 horas, se realizará la tradicional procesión con la Sagrada Imagen de la Virgen, mientras que a las 19 tendrá lugar la misa central, presidida por el cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina.

Las actividades religiosas concluirán el martes 24 de noviembre, con celebraciones eucarísticas destinadas a los peregrinos a las 10 y 19 horas.

Tres noches de serenatas gratuitas en honor a la Virgen

Además de las actividades religiosas, las fiestas patronales contarán con una importante propuesta cultural. Los días 21, 22 y 23 de noviembre se desarrollarán las tradicionales serenatas a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, con entrada libre y gratuita.

Los espectáculos tendrán lugar en la explanada de la Basílica de Sumampa Viejo, con la participación de academias de danzas, ballets, músicos y conjuntos de diferentes géneros que rendirán homenaje a la patrona de la Cultura Santiagueña.

Cada noche, las presentaciones comenzarán alrededor de las 21 horas, según el cronograma oficial, y se extenderán hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. Desde la organización recomendaron a los asistentes llevar sillones para disfrutar de los espectáculos con mayor comodidad.

Para consultas relacionadas con bautismos y actividades religiosas, los interesados pueden comunicarse al 3856-454620 o consultar las novedades en la página de Facebook Parroquia Sumampa.

De esta manera, Sumampa volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la fe santiagueña, reuniendo a peregrinos, familias y devotos que cada año llegan hasta el histórico santuario para rendir homenaje a su patrona.