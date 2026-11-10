El petróleo volvió a caer y tocó su precio más bajo desde agosto tras un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El barril de Brent registró una baja cercana al 3,5% y llegó a cotizar a US$89,22 durante la jornada.

Hoy 16:49

El precio internacional del petróleo volvió a registrar una fuerte caída este martes, impulsado por las expectativas de una posible solución al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. La baja se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que existen avances en las negociaciones para poner fin a la guerra.

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Durante las primeras operaciones de la jornada, el barril de petróleo Brent, referencia para el mercado europeo y también utilizado en la Argentina, descendió hasta los US$89,22, su cotización más baja desde el 31 de agosto. Posteriormente, se ubicó en torno a los US$91,52.

Por su parte, el petróleo WTI, utilizado como referencia en Estados Unidos, cotizó cerca de los US$86 por barril. Ambos indicadores registraron retrocesos cercanos al 3,5%, profundizando la tendencia descendente de las últimas jornadas.

La caída representa un cambio importante respecto de los valores alcanzados hace apenas dos semanas, cuando el Brent llegó a cotizar alrededor de los US$118, en medio de las tensiones internacionales. Desde entonces, el precio del crudo acumuló una reducción superior a los 20 dólares por barril.

El movimiento de los mercados responde principalmente al optimismo de los inversores ante una posible desescalada del conflicto entre Washington y Teherán. Las declaraciones de Trump alimentaron las expectativas de que las negociaciones permitan reducir las tensiones y normalizar progresivamente el suministro energético.

En este contexto, también influye la situación política estadounidense, luego de los resultados de las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano sufrió una derrota.

Una eventual disminución de las tensiones permitiría que distintos países comiencen a recomponer sus reservas de petróleo antes del invierno en el hemisferio norte, una temporada en la que suele aumentar la demanda energética.

Además, una caída sostenida de los precios internacionales del crudo podría contribuir a reducir las presiones inflacionarias vinculadas con la energía, aunque su impacto dependerá de la evolución del conflicto y de las condiciones de cada mercado.